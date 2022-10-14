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    首頁　>　新北市

    新北新莊2車多路口 明起開放機車直接左轉

    新莊區中正路與大觀街口明起開放機車直接左轉。（新北市政府交通局提供）

    新莊區中正路與大觀街口明起開放機車直接左轉。（新北市政府交通局提供）

    2022/10/14 12:17

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市機車數量達224萬輛高居全國之冠，新莊區中正路與建國一路、大觀街等2處路口，明天（15日）起開放機車可直接左轉。交通局提醒，要直接左轉的機車騎士需提前行駛內側車道依序續行；慢速機車與自行車仍可行駛至待轉區待轉。

    交通局交通管制工程科長林昭賢表示，新北市致力機車友善環境改造，針對全市單向2車道路段已全面取消內側車道禁行機車（特殊路段除外），並開放61處路口機車免兩段式左轉，同時設置44處機慢車左轉專用道藍色鋪面，區隔車輛分道行駛。另也於11座橋梁機車道開設緊急通行缺口，縮短事故排除時間。

    林昭賢指出，新莊區中正路沿線多為2車道路段，內側車道無禁行機車管制，因中正路左轉建國一路及大觀街的機車量大，待轉區在尖峰時段往往溢滿，考量待轉區已無擴大空間，且內側設有左轉專用車道及專用時相，決定開放機車可直接左轉，維護待轉機車及直行車流安全，將持續觀察車流狀況滾動式調整。

    他表示，交通局在2路口前方增設車道預告標誌，及機車可直接左轉標誌，若未利用左轉車道，直接由中、外側車道橫切逕行左轉，警方可依道路交通管理處罰條例處600元以上、1800元以下罰鍰。路口機車待轉區仍保留慢速機車與自行車利用原動線待轉。

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