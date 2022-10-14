推動18歲公民權 侯友宜選辦下週起街頭宣講

侯友宜選舉辦公室政治實習生下週起街頭宣講。（記者周湘芸攝）

2022/10/14 10:54

〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選年底登場，其中也包括18歲公民權修憲案投票。新北市長侯友宜選舉辦公室今舉辦「是時侯了，18啦！」記者會，預告投票日前每週將於轄內市場、路口、夜市辦理1至2場街頭宣講，首場10月18日晚間6點於新月橋登場。

侯友宜選舉辦公室發言人陳柏翰表示，青年是推動國家進步的重要力量，侯友宜在許多場合皆表示，青年是國家未來發展的動能，成熟的民主社會應該讓更多年輕人參與公共事務，並用選票表達自己的意見。18歲公民權是世界認同的普世價值，也是台灣未來要走的方向。

陳柏翰表示，18歲公民權修憲案複決將與九合一大選合併進行，但修憲門檻相當高，需965萬人出來投下同意票。因此選辦5名20歲至23歲政治實習生依新北各區狀況設計街講活動，下週起深入市場、路口、夜市，說服市民朋友一起出來投票。

現就讀台北大學公行所碩士2年級的涂孝瑜指出，他高中時曾擔任學生會長，在爭取學生權益中體悟到如何在民主制度下凝聚共識。推動18歲公民權也是參與民主的重要過程，呼籲同樣置身在學生自治的夥伴，能一起像過去學權路上一樣用力。

現就讀台灣大學政治系3年級的鄭皓文表示，行使投票權的歷史代表見證進步的過程，過去有非常多的運動者投身其中努力奮戰，自己作為這次選舉的首投族，也將一起投身行列，讓這個進步實現。

畢業於世新大學口傳系的陳皓寧分享自己如何思索18歲公民權，認為行使公民權的核心價值在培養批判思考的能力，不分世代，彼此都是從經驗中學習。因此必須讓這個基礎持續擴大，才能有更成熟民主環境。

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