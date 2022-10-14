國民黨批亂競選開支票 逼問林佳龍「錢從哪裡來」

國民黨今日上午召開記者會，痛批民進黨新北市長候選人林佳龍亂開競選支票。（國民黨提供）

2022/10/14 16:20

〔記者施曉光、魏瑾筠／綜合報導〕國民黨今日上午召開「林佳龍頻開『芭樂票』撒幣，說不出錢在哪？就是『空頭票』」記者會，痛批民進黨新北市長候選人林佳龍自參選市長以來所開出的競選支票已經超過300億元，差不多佔新北市年度預算的6分之1，卻交代不清究竟錢從哪裡來。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城反嗆，新北市已經升格12年，預算加倍，但建設、市民福利都差人一截，國民黨新北市長侯友宜應先說明4年7千億元的市府預算花在哪裡，怎麼會讓新北競爭力不進反退？李坤城也抨擊，侯友宜不願承諾新北市民更好的市政願景，還整天把新北市府當競總用，逼公務員以情緒性用詞新聞稿謾罵市長候選人，拉低市府格調。

國民黨新北市議員葉元之今在記者會上火力全開，甚至惡言批評林佳龍形同「渣男」，為了騙財騙色，即便實力不足，也要亂開支票，宣稱送房、送車，反正把人先騙到手再說。他說林佳龍所開出的空頭票包括每人每月500點綠色交通點數，預算要花238億，每對10萬青年成家基金要花20億元，智慧觀光周遊券要花25億元，敬老卡從480點增加到600點要花9.5億元，老人假牙補助要花5億元，提高重陽敬老金要花3.3億元，舊市區老屋整建要花1.5億元，客家局預算加倍增加1.2億元，昨天林佳龍又開出一張支票，4年要編100億觀光基金，等於1年又要再增加25億預算。

葉元之強調，新北市每年總預算約1800億，但林佳龍目前已經開出的支票就超過300億，佔總預算差不多佔6分之1，但面對外界詢問預算從何而來，林佳龍不但不說清楚，甚至還扯新北市耶誕城活動，宣稱少辦一些活動就有錢，但新北市耶誕城預算每年只有2000多萬，根本就是迴避問題，轉移焦點。

葉元之表示，根據中央政府發給地方的公文指稱，若當年度新增給付或補助標準，就要給予扣減補助款，也就是不希望地方政府亂開支票，地方如果有增加補助的社福預算，中央補助款就要減少，林佳龍每年要增加300億社福支出，中央政府相對就會減少幾百億補助款，一來一回可能短少600億元，他要求林佳龍要把話說清楚。

李坤城回應指出，日前民進黨議員在議會已質疑過新北歡樂耶誕城近5年決標金額翻倍，從2018年2939萬元暴增到今年6930萬元，葉元之身為板橋議員竟然搞不清楚今年新北耶誕城經費已經暴增到將近7000萬元，李坤城也奉勸他應多關心市政本務、好好為市民把關預算比較實在。

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