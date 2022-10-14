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    首頁　>　新北市

    林佳龍稱推動安坑輕軌 侯友宜選辦打臉：他當時在當台中市長

    侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，難道林佳龍擔任台中市長可以推動新北安坑輕軌？根本是「割稻尾」祖師爺。（侯友宜選舉辦公室提供）

    侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭表示，難道林佳龍擔任台中市長可以推動新北安坑輕軌？根本是「割稻尾」祖師爺。（侯友宜選舉辦公室提供）

    2022/10/14 10:43

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍昨天指出，今年底他所推動安坑輕軌就要通車了。新北市長侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭今表示，新北市安坑輕軌綜合規劃報告、動工時，林佳龍根本還在當台中市長，難道擔任台中市長可以推動新北的安坑輕軌？根本是「割稻尾」祖師爺。

    王敏旭表示，安坑線可行性研究於2013年獲行政院核定，安坑輕軌主體工程於2016年4月6日開工，預計今年底完工；林佳龍在2014年至2018年擔任台中市長，新北推動安坑輕軌與當時的台中市長林佳龍有什麼關聯？

    他指出，林佳龍搶建設功勞不止一件，過去還曾說過參與「雪隧打通」，但根據資料顯示，雪隧自1991年7月坪林隧道導坑南口開挖，2006年6月通車；1991年的林佳龍則是要前往美國耶魯大學攻讀學位。雪隧歷經15年完工，林佳龍在完工前2年，擔任行政院新聞局長、發言人，竟還敢大言不慚說有參與過。

    王敏旭表示，交通部曾為解決國道五號塞車問題，推出「UMAJI」App後效果不彰，林佳龍上任後再度耗資6900萬元推動第2期計畫，最後「UMAJI」App再次失敗，甚至被監察院指未妥善規畫及善盡檢討，浪費人民納稅錢，林佳龍至今未說明，反倒說自己參與雪隧打通，實在令人不解。

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