蔡英文8度到新北輔選林佳龍 暗酸侯友宜2024有意選總統

林佳龍新北大翻新聯歡晚會—新店總部成立13日晚間舉行，總統蔡英文（中）到場為林佳龍（中左）站台。（記者廖振輝攝）

2022/10/13 22:19

〔記者魏瑾筠／新北報導〕總統蔡英文暌違近兩週後，今晚第8度至新北市替民進黨新北市長參選人林佳龍輔選，她出席「林佳龍新店區競選總部成立大會」時意有所指地說，要選新北市長，就要選會非常專心做、會好好落實新北政見、照顧新北市民不會去想其他事情的人，暗酸國民黨新北市長侯友宜有意選2024總統大選。

「拜託大家在最後40幾天，給林佳龍最大力量與祝福讓他當選。」蔡英文說，今天是正式開放國門的第1天，大家可以自由去旅行，這期間大家經歷很多困難都一一克服，讓世界肯定台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫成績，除了責任最重、最忙的衛生福利部長功不可沒，還有交通部長。

蔡英文說，當時國門關起來不能夠有自由旅客，受到打擊的就是旅遊業，林佳龍時任交通部長承受很多壓力，業者希望部長給予幫忙，林佳龍也因此常到總統官邸，把業者所需向她鉅細靡遺列出來，讓觀光、運輸、旅遊業者都很感激支持林佳龍，讓業者感受到有個部長很好。

蔡英文大讚林佳龍，和她一樣都是政策控，有能力、遠見，還有滿滿執行力，他身後還有很多厲害的人，幫助他提出讓新北可以更進步的政策，現在只差大家的支持，讓他進新北。蔡英文強調，林佳龍就是最好的新北市長人選，所以自己有空就會到新北幫他「讚聲」，看他的現在氣勢越來越強，聲勢看漲。

「新北市要大翻新，聽蔡英文的建議把這一票投給林佳龍。」蔡英文說，現在是一個非常關鍵的時刻，新北市需要一個好的新北市長，不僅是你們（指民眾）的一票，也希望大家可以幫林佳龍拉票、一人拉10票，會讓林佳龍更有利，「中央地方一起拚，新北一定大翻新」。

今晚現場轉冷、飄雨，仍不減民眾熱情，現場座無虛席，上看千人。林佳龍感謝現場鄉親參加晚會，他誓言「新北大翻新、新店也要大翻新」，也將透過新店碧潭觀光亮點計畫、安坑輕軌串聯人權廊道，擦亮新店觀光亮點。

林佳龍還說，經他盤點，新店至少逾44公頃土地可以進行都市更新，讓它有智慧交通停車場、智慧環境監控，還有智慧工廠。他也不諱言表示，大家都說新店是艱困選區，呼籲支持者做他的分身，讓新北大翻新後新店成為閃亮的明星。

蔡英文（中）到場為林佳龍（左）站台，授戰旗給新店競選總部主委沈發惠（右）。（記者廖振輝攝）

林佳龍向現場民眾致意。（記者廖振輝攝）

林佳龍向現場民眾致意。（記者廖振輝攝）

蔡英文（中）到場為林佳龍（左）站台，也為黨籍參選人加油打氣。（記者廖振輝攝）

熱情支持群眾揮旗吶喊。（記者廖振輝攝）

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