為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    2歲女童送醫不治身上有抓痕 新北寄養家庭母親聲押獲准

    新北市家防中心主任許芝綺說明，這個寄養家庭有照顧經驗，且無不良紀錄，寄養媽媽也是合格保母。（資料照，記者何玉華攝）

    新北市家防中心主任許芝綺說明，這個寄養家庭有照顧經驗，且無不良紀錄，寄養媽媽也是合格保母。（資料照，記者何玉華攝）

    2022/10/13 21:22

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市板橋區1名2歲女童今年5月透過社會局安置到寄養家庭，不料，9月28日卻因意識不清送醫，檢查發現顱內出血，2天後不治。社會局表示，安置後每個月都有進行訪查2次，期間沒發現異狀。據了解，寄養家庭聲稱是女童跌倒導致，寄養家庭的母親已被檢察官聲請羈押獲准。

    板橋區1名2歲女童因原生家庭無力撫養，且無親屬可協助，今年5月委託社會局安置送到寄養家庭，沒想到時隔不到半年就因顱內出血送醫不治死亡，到院當天，院方在女童身上發現抓痕及顱內出血，緊急通報警察局及社會局。

    新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，寄養家庭過去已有照顧經驗，且無不良紀錄，其中寄養媽媽也是合格保母，育有一子，送養後每個月都會訪查2次，期間都沒發現異狀，此次接獲通報時，孩子已經送醫，有指派社工協助介入調查，全案已進入司法程序。

    許芝綺說明，擔任寄養家庭有相關條件須符合，包括通過職前訓練12小時、有穩定工作，並經過嚴格審查。孩童安置會依當時寄養資源安排，不能自由選擇家庭，送養前也一定會審核寄養家庭照顧資格、經驗及條件。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    身障童浪費衛生紙清狗糞便 被寄養家庭女照顧員掌摑
    2022/06/21 06:49

    身障童浪費衛生紙清狗糞便 被寄養家庭女照顧員掌摑
    同志伴侶也能當寄養家庭 竹市提高安置費用、取消年齡及新婚限制
    2022/05/25 14:34

    同志伴侶也能當寄養家庭 竹市提高安置費用、取消年齡及新婚限制

    市場新趨勢 按摩椅也能「健康管理」！？
    少女住寄養家庭慘遭猥褻 獸父被判3年4月
    2022/02/22 15:24

    少女住寄養家庭慘遭猥褻 獸父被判3年4月
    愛相隨 苗縣公所主秘伴妻投入寄養家庭15年
    2022/01/15 20:41

    愛相隨 苗縣公所主秘伴妻投入寄養家庭15年

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    難！新北寄養家庭漸減跌破200戶 安置費墊付待追繳近6000萬
    2021/09/10 12:30

    難！新北寄養家庭漸減跌破200戶 安置費墊付待追繳近6000萬
    新北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播