2歲女童送醫不治身上有抓痕 新北寄養家庭母親聲押獲准

新北市家防中心主任許芝綺說明，這個寄養家庭有照顧經驗，且無不良紀錄，寄養媽媽也是合格保母。（資料照，記者何玉華攝）

2022/10/13 21:22

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市板橋區1名2歲女童今年5月透過社會局安置到寄養家庭，不料，9月28日卻因意識不清送醫，檢查發現顱內出血，2天後不治。社會局表示，安置後每個月都有進行訪查2次，期間沒發現異狀。據了解，寄養家庭聲稱是女童跌倒導致，寄養家庭的母親已被檢察官聲請羈押獲准。

板橋區1名2歲女童因原生家庭無力撫養，且無親屬可協助，今年5月委託社會局安置送到寄養家庭，沒想到時隔不到半年就因顱內出血送醫不治死亡，到院當天，院方在女童身上發現抓痕及顱內出血，緊急通報警察局及社會局。

新北市社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任許芝綺表示，寄養家庭過去已有照顧經驗，且無不良紀錄，其中寄養媽媽也是合格保母，育有一子，送養後每個月都會訪查2次，期間都沒發現異狀，此次接獲通報時，孩子已經送醫，有指派社工協助介入調查，全案已進入司法程序。

許芝綺說明，擔任寄養家庭有相關條件須符合，包括通過職前訓練12小時、有穩定工作，並經過嚴格審查。孩童安置會依當時寄養資源安排，不能自由選擇家庭，送養前也一定會審核寄養家庭照顧資格、經驗及條件。

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