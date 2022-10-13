檢舉賄選最高賞千萬 新北檢宣導片全聯同步播放

新北地檢署今日在全聯福利中心板橋國慶店舉辦「全民來相挺、聯手反賄選」記者會，法務部長蔡清祥、全聯福利中心蔡篤昌總經理、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、法務部保護司長林嚞慧均與會。（記者王定傳翻攝）

2022/10/13 20:50

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署今日在全聯福利中心板橋國慶店舉辦「全民來相挺、聯手反賄選」記者會，法務部長蔡清祥、全聯福利中心蔡篤昌總經理、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、法務部保護司長林嚞慧均與會，現場並發表新北檢的反賄選吉祥物及檢察官製作的反賄選宣導影片，全聯福利中心與新北檢合作，即日起在全聯新北市128家門市，播放該影片。

蔡清祥今日感謝全聯福利中心公益相挺，讓反賄選影片能在全聯新北市的門市同步播放；他並表示，買票賣票都是違法的行為，執法機關一定會嚴加查緝，但預防勝於事後偵辦，最主要的目的是透過各種管道全民一起來反賄選，守護台灣的民主自由，珍惜現在擁有的一切，讓這次九合一的選舉能夠在公平、公正的環境中順利進行。

新北檢檢察長毛有增表示，反賄選、抓賄選，為的是守護民主法治，有清明的法治、才有幸福的下一代。本署的反賄選吉祥物是一隻披著紫色檢察官披風的母袋鼠，手持執行公權力的寶劍和象徵公平的天秤，母袋鼠與小袋鼠皆望向前方，象徵不同世代齊心對抗賄選之決心，要讓淨化選風、民主法治，能「代代」相傳，守護下一代的幸福。

新北檢所製作的反賄選宣導影片，是由檢察官陳漢章親自編劇、出資、並邀集親友合力製作；影片中用幽默清楚的方式告訴民眾，如果知道有賄選的消息，要如何蒐集證據，撥打0800024099的電話，撥通之後按4，檢舉賄選案件全部都是匿名保護，最高可獲得檢舉獎金1000萬元。

記者會現場集結了新北地區檢警調廉等司法單位，新北市政府警察局長黃宗仁、法務部調查局新北市調查處副處長李文義及北部地區機動工作站主任魏武群、新北市政府政風處副處長簡正坤親自出席，宣示政府全力查察賄選的決心。

新北檢的反賄選吉祥物。（記者王定傳翻攝）

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