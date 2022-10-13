新北各局處頻攻擊林佳龍 侯友宜：有扭曲、誤解就出來澄清

新北市長侯友宜出席「新北都更專業聯盟」感恩餐會。（記者周湘芸攝）

2022/10/13 20:23

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府各局處近期頻發新聞稿，以激烈措辭攻擊民進黨新北市長參選人林佳龍政見，被質疑行政不中立。新北市長侯友宜今晚出席選務行程致詞表示，他的市政專業都來自任用的事務官，有扭曲誤解就出來澄清，希望這些局處長好好做事，做得好就是為他也為新北市加分。

新北市建築師公會、新北市不動產商業開發公會及新北市都更學會等7個公學會今組成「新北都更專業聯盟」，並舉辦感恩餐會力挺侯友宜，現場不少成員拿手舉牌高喊凍蒜，氣氛熱絡。新北市建築師公會理事長崔懋森也高喊，希望11月26日侯友宜能用最高票取得勝利，替未來打下基礎。

侯友宜今在副市長陳純敬、城鄉發展局長黃國峰、地政局長康秋桂陪同下出席，並呼籲，大家如果認為他有做事，希望能幫他宣傳支持。他上任以來落實新三民主義，包括利民、便民、愛民，雖然近3年多都更數量已是過去20年的4倍，但還是不夠，除了建照、使照加速通過，申請過程也要更透明、快速及資訊化。

侯友宜也坦言，新北市長不好當，不僅人均預算低，城鄉落差也大，如果不常跟里長聯絡情感、到偏鄉走走就會被罵。而城市進步是和自己比，他刑事警察基層出身，遇到事情不退縮、腳踏實地做事，從不和別人吵架，也不曾跟任何人競爭職位。

他表示，他的市政專業都來自任用的事務官，不任用政務官，局處長的政治立場就只有為新北付出，有扭曲、誤解就出來澄清，希望這些局處長好好做事就好，做得好就是為他加分，公務人員不分職位，只要做好就會自然會得到尊重。

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