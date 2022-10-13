為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    包下千台公車讓侯家軍一車難求？ 林佳龍1句話打臉

    民進黨新北市長參選人林佳龍（著黑色背心者）今天傍晚到新店區建國黃昏市場掃街拜票，向攤商、顧客爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（著黑色背心者）今天傍晚到新店區建國黃昏市場掃街拜票，向攤商、顧客爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

    2022/10/13 19:48

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕國民黨新北市議員參選人吳訓孝抱怨，民進黨新北市長參選人林佳龍包走一大堆新北公車，林佳龍今天下午回應說，他過去擔任交通部長，理解到大台北公車約有3、4000輛以上，不太可能「一車難求」。

    林佳龍今天下午到新店區建國黃昏市場掃街拜票，行前受訪被問到，國民黨新北市長侯友宜的「侯家軍」、新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝及戴湘儀集資買廣告，在公車車身張貼「台中人不要的，新北人也不要」斗大字樣大酸他，吳訓孝還在臉書抱怨林佳龍包走一大堆新北公車，讓他們只訂到一台車，「一車難求」。

    林佳龍回應說，團隊經費有限，在最後2個月才開始有廣告，也因為看板很難，租借公車廣告相對方便，因此，租借的部分有幾百輛公車在大台北行駛，但他過去擔任交通部長，理解到大台北公車約有3、4000輛以上，不太可能「一車難求」。

    林佳龍說，公車行駛在馬路上，其實有很多孩子會在街上等公車，負面選舉上的負面情緒文字，對孩子而言是一種負面教材，他認為公車盡量不要作為攻擊的宣傳，他可以理解選戰在某些場合會有攻防，但是公共運輸大家都看得到。

    林佳龍提到，過去他也曾經在選舉中遭到以公車廣告惡意攻擊，他的孩子當時還小，看到遭塗黑的公車廣告，也曾感到疑惑詢問，其實對孩子是負面教育，他也要拜託侯友宜勸勸侯家軍，不要再讓負面廣告出現在公車上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    侯友宜尊重侯家軍買廣告暗酸 林佳龍失望：人身攻擊是錯誤示範
    2022/10/13 18:47

    侯友宜尊重侯家軍買廣告暗酸 林佳龍失望：人身攻擊是錯誤示範
    蘆洲湧蓮寺今遶境侯友宜昨先參拜 林佳龍：很高興參加今天盛會
    2022/10/13 11:33

    蘆洲湧蓮寺今遶境侯友宜昨先參拜 林佳龍：很高興參加今天盛會

    14期公園私校為鄰 商圈機能豐沛
    侯家軍買公車廣告酸林佳龍 侯友宜：尊重年輕人不同想法
    2022/10/13 11:26

    侯家軍買公車廣告酸林佳龍 侯友宜：尊重年輕人不同想法
    林佳龍頻遭新北市府點名狠批 籲侯友宜好好做事就從局處首長發言努力
    2022/10/13 11:24

    林佳龍頻遭新北市府點名狠批 籲侯友宜好好做事就從局處首長發言努力

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    侯家軍買公車廣告酸「台中人不要新北人也不要」林佳龍嗆：負面選舉
    2022/10/13 10:54

    侯家軍買公車廣告酸「台中人不要新北人也不要」林佳龍嗆：負面選舉
    新北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播