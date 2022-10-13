包下千台公車讓侯家軍一車難求？ 林佳龍1句話打臉

民進黨新北市長參選人林佳龍（著黑色背心者）今天傍晚到新店區建國黃昏市場掃街拜票，向攤商、顧客爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/13 19:48

〔記者魏瑾筠／新北報導〕國民黨新北市議員參選人吳訓孝抱怨，民進黨新北市長參選人林佳龍包走一大堆新北公車，林佳龍今天下午回應說，他過去擔任交通部長，理解到大台北公車約有3、4000輛以上，不太可能「一車難求」。

林佳龍今天下午到新店區建國黃昏市場掃街拜票，行前受訪被問到，國民黨新北市長侯友宜的「侯家軍」、新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝及戴湘儀集資買廣告，在公車車身張貼「台中人不要的，新北人也不要」斗大字樣大酸他，吳訓孝還在臉書抱怨林佳龍包走一大堆新北公車，讓他們只訂到一台車，「一車難求」。

林佳龍回應說，團隊經費有限，在最後2個月才開始有廣告，也因為看板很難，租借公車廣告相對方便，因此，租借的部分有幾百輛公車在大台北行駛，但他過去擔任交通部長，理解到大台北公車約有3、4000輛以上，不太可能「一車難求」。

林佳龍說，公車行駛在馬路上，其實有很多孩子會在街上等公車，負面選舉上的負面情緒文字，對孩子而言是一種負面教材，他認為公車盡量不要作為攻擊的宣傳，他可以理解選戰在某些場合會有攻防，但是公共運輸大家都看得到。

林佳龍提到，過去他也曾經在選舉中遭到以公車廣告惡意攻擊，他的孩子當時還小，看到遭塗黑的公車廣告，也曾感到疑惑詢問，其實對孩子是負面教育，他也要拜託侯友宜勸勸侯家軍，不要再讓負面廣告出現在公車上。

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