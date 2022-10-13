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    新北消防體技能訓練科學化 猛男入列尬體能

    新北市消防局第二大隊對近300名消防員進行科學化體技能測驗，強化消防員核心肌群強度，兼顧救人、自保。（消防提供）

    新北市消防局第二大隊對近300名消防員進行科學化體技能測驗，強化消防員核心肌群強度，兼顧救人、自保。（消防提供）

    2022/10/13 19:01

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局第二大隊今起一連4天以科學化訓練近300名消防員肌力，因應救災時需要耗費的大量體技能，包括最新一期猛男陳正偉、林煜昇都入列，也跟著同事們一起參訓，透過增加核心肌群強度，確保滅火或救人關鍵時刻體力維持，自我保護及救助民眾安全。

    第二大隊一連四天安排近300名消防員參加體技能進化課程以科學化訓練驗收成果，肌力體能測驗分別在西盛環保公園、裕民分隊登場，測驗涵蓋1500公尺跑步、立定跳遠、6公尺折返跑、懸吊屈體、背蹲舉、硬舉及負重行走7項，希望透過科學化項目，測出消防員爆發性、肌耐力及核心肌群。

    第二大隊大隊長陳志德也帶頭參加1500公尺跑步測驗，希望同仁在每個項目都展現自己最佳體能極限，取得佳績；陳志德表示，因應社會變遷，許多建築結構與用途複雜化，消防救災勤務所需面對的挑戰漸趨多元，透過有效、科學化訓練消防體技能，強化消防戰術肌力，增加第一線消防員核心肌群強度，減少職業傷害，不僅是刻板印象練肌肉，也可望提升救災救護能力，保障自身及民眾生命財產安全。

    參加的消防員說，推廣肌力訓練及選拔年曆猛男，激勵同仁養成自我訓練習慣，藉由戰術肌力訓練可讓消防員於出勤、危急時，避免職業傷害，救人也自保。

    新北市消防局第二大隊對近300名消防員進行科學化體技能測驗，強化消防員核心肌群強度，兼顧救人、自保。（消防提供）

    新北市消防局第二大隊對近300名消防員進行科學化體技能測驗，強化消防員核心肌群強度，兼顧救人、自保。（消防提供）

    新北市消防局第二大隊對近300名消防員進行科學化體技能測驗，強化消防員核心肌群強度，兼顧救人、自保。（消防提供）

    新北市消防局第二大隊對近300名消防員進行科學化體技能測驗，強化消防員核心肌群強度，兼顧救人、自保。（消防提供）

    新北市消防局第二大隊對近300名消防員進行科學化體技能測驗，強化消防員核心肌群強度，兼顧救人、自保。（消防提供）

    新北市消防局第二大隊對近300名消防員進行科學化體技能測驗，強化消防員核心肌群強度，兼顧救人、自保。（消防提供）

    新北市消防局第二大隊對近300名消防員進行科學化體技能測驗，強化消防員核心肌群強度，兼顧救人、自保。（消防提供）

    新北市消防局第二大隊對近300名消防員進行科學化體技能測驗，強化消防員核心肌群強度，兼顧救人、自保。（消防提供）

    新北市消防局第二大隊對近300名消防員進行科學化體技能測驗，強化消防員核心肌群強度，兼顧救人、自保。（消防提供）

    新北市消防局第二大隊對近300名消防員進行科學化體技能測驗，強化消防員核心肌群強度，兼顧救人、自保。（消防提供）

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