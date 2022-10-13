侯友宜尊重侯家軍買廣告暗酸 林佳龍失望：人身攻擊是錯誤示範

民進黨新北市長參選人林佳龍說，選舉可以多提出政見爭取服務人民的機會，抨擊負面攻擊，特別是人身攻擊是錯誤的示範。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/13 18:47

〔記者魏瑾筠／新北報導〕國民黨新北市長侯友宜的「侯家軍」買公車廣告負面攻擊林佳龍，侯友宜指稱「尊重」。民進黨新北市長參選人林佳龍今天（13日）傍晚受訪直言，選舉可以多提出政見爭取服務人民的機會，負面攻擊，特別是人身攻擊是錯誤的示範。

新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝及戴湘儀昨天集資買廣告，在公車車身張貼「台中人不要的，新北人也不要」斗大字樣大酸林佳龍，引起討論。林佳龍說，他在公車廣告上提出正面訴求，包括為65歲以上長輩補助裝假牙、青年成家基金10萬元、興建社會住宅2萬戶等，都是表達希望為市民服務的政見，但同樣是公車廣告對手卻作為負面攻擊。

「對侯市長尊重侯家軍這些作為，感到相當訝異也失望。」林佳龍今天下午在新店區建國黃昏市場掃街前受訪無奈指出，這顯示侯陣營否定一個人曾經失敗再爭取服務的機會。

林佳龍認為，應該要開放讓選民來做決定，如果一個人失敗就不能夠再次爭取成功的機會，是一種價值觀的偏差，更不是一種教育的態度，也不是對人的尊重。

林佳龍強調，很多人都在失敗中汲取成功的養分，一個偉大的城市也歡迎人才來爭取服務的機會，許多人都是失敗後再站起來，應該給予鼓勵，才是正面的教育態度，以鼓勵來爭取市民的支持，才是台灣民主深化的重要進步。

民進黨新北市長參選人林佳龍（右2）今天傍晚到新店區建國黃昏市場掃街拜票，向攤商、顧客爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

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