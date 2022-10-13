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    首頁　>　新北市

    新北佈老志工表揚 退休夫妻檔攜手服務8年獲讚賞

    佈老志工黃克中與蔡永華為夫妻檔，退休至今已攜手服務8年。（記者周湘芸攝）

    佈老志工黃克中與蔡永華為夫妻檔，退休至今已攜手服務8年。（記者周湘芸攝）

    2022/10/13 15:21

    〔記者周湘芸／新北報導〕新北市高齡人口比例逐年升高，新北市政府推出「高齡照顧存本專案」，號召佈老志工以「存老本，顧未來」的理念陪伴需要服務的長輩，今辦理「佈老相伴 樂活新北」感謝表揚活動，獲獎的黃克中與蔡永華為夫妻檔，退休至今已攜手服務8年，熱心真誠服務更常獲家屬讚賞。

    新北市政府今邀請150位多年來投入服務的佈老志工，由副市長劉和然致贈感謝狀。劉和然表示，佈老志工90％以上都年滿55歲，照顧老人就是照顧自己的未來，擔任志工不僅讓退休人力的才能得以適度的發揮，也能學習如何優雅的老化，累積時數除可以兌換專業居家服務，也能兌換桌遊等課程學習新知。

    69歲的黃克中與68歲的蔡永華為夫妻，兩人分別為科技業及銀行業退休，看到新北市政府召募便攜手一起加入，至今已服務8年。黃克中回想起第一位服務的長輩，每週至長輩家陪伴聊天、散步，長輩往生後，子女更特別來電表達感謝，感謝有他們的陪伴，讓長輩晚年能充滿燦爛的笑容。

    社會局局長張錦麗表示，截至今年8月底已有3832位佈老志工投入服務，受服務長輩數累計達3900多人，累計服務時數達69萬小時，感謝佈老志工的付出，透過關懷陪伴讓長輩開心生活。

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