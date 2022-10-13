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    侯家軍買公車廣告酸「台中人不要新北人也不要」林佳龍嗆：負面選舉

    民進黨新北市長參選人林佳龍今受訪批評，負面選舉損人不利己，建議國民黨新北市長侯友宜約束一下「侯家軍」。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍今受訪批評，負面選舉損人不利己，建議國民黨新北市長侯友宜約束一下「侯家軍」。（記者魏瑾筠攝）

    2022/10/13 10:54

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕針對「侯家軍」新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝及戴湘儀集資買廣告，在公車車身張貼「台中人不要的，新北人也不要」斗大字樣，大酸民進黨新北市長參選人林佳龍；林佳龍舉今受訪時反嗆，政治可以高貴也可以低俗，負面選舉損人不利己。

    戴湘儀、呂家愷以及吳訓孝，因分別曾任新北市政府副發言人及市長室秘書，被外界視為「侯家軍」，並於今年初均請辭投入新北市議員選戰，其中戴湘儀挑戰第三選區新莊區，呂家愷在第八選區土城、樹林、三峽、鶯歌，至於吳訓孝則是第四選區三重、蘆洲區。

    3人昨在臉書發文，並Po出一張公車車身張貼斗大「台中人不要的，新北人也不要！」字樣的照片，引起討論。

    林佳龍今在總統府資政、新北市蘆洲湧蓮寺主委陳宏昌邀請下，前往湧蓮寺參加寺遶境活動，他在接受媒體聯訪時，被問及怎麼看待侯家軍買下公車廣告影射自己？

    林佳龍認為，選舉是民主嘉年華應該是喜事，看到侯家軍的市議員參選人在公車上有負面選舉宣傳，林佳龍批評，政治可以高貴也可以低俗，怎麼樣呈現最好的一面爭取為民服務的機會，才是大家所期待。

    林佳龍直言，負面選舉損人不利己，既然這三位市議員參選人自稱是侯家軍，他也建議侯友宜「可以約束一下」，大家發揮運動家精神、公平競爭，勝不驕敗不餒，他強調，選舉是一時的，個人的人品跟形象是永久的。

    民進黨新北市長參選人林佳龍拜票。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍拜票。（記者魏瑾筠攝）

    「侯家軍」新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝及戴湘儀集資買廣告，在公車車身張貼「台中人不要的，新北人也不要」斗大字樣，大酸民進黨新北市長參選人林佳龍。（取自新北市議員參選人呂家愷臉書）

    「侯家軍」新北市議員參選人呂家愷、吳訓孝及戴湘儀集資買廣告，在公車車身張貼「台中人不要的，新北人也不要」斗大字樣，大酸民進黨新北市長參選人林佳龍。（取自新北市議員參選人呂家愷臉書）

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