振興新北疫後觀光 林佳龍提百億觀光發展基金計畫

針對國門將開啟，民進黨新北市長參選人林佳龍受訪表示，期待政府做觀光業的後盾，他也提出百億觀光發展基金計畫，讓新北市的觀光客倍增。（記者賴筱桐攝）

2022/10/12 23:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕明天起我國邊境管制鬆綁，入境改採「0+7」檢疫新制。民進黨新北市長參選人林佳龍今晚表示，期待政府做觀光業的後盾，他也提出百億觀光發展基金計畫，做好食、宿、遊、購、行的產業整合，希望未來4年內能夠回到疫情發生前，讓新北市的觀光客倍增。

林佳龍今晚在立法委員張宏陸、新北市議員何博文、戴瑋姍、市議員參選人石一佑、黃淑君、山田摩衣等人陪同下，到板橋湳雅觀光夜市掃街拜票，由於天公不作美，加上是平日，夜市人潮稀落，但林佳龍仍賣力向攤商和民眾逐一打招呼、爭取支持，途中遇到來自雲林的攤商興奮要求合照，也替林佳龍加油打氣，祝福他高票當選。

針對國門將開啟，林佳龍受訪表示，疫情告一段落，國境鬆綁、開放，這對台灣來講是非常重要的時刻，今天下午觀光旅宿業組織千人後援會力挺他競選新北市長，迎接疫後經濟復甦。

他說，過去擔任交通部長時，與觀光業者並肩作戰，在疫情海嘯衝擊之下，歷經紓困、振興，到現在開放國門，期待台灣成為全世界疫後觀光的第一站。他也提出加速立法通過成立交通部觀光署、觀光圈與產業聯盟，期待振興疫後觀光，把過去3年來大家沒有賺到的錢都賺回來。

林佳龍強調，機場或港口開放後，台灣仍會做好防疫工作，期待政府做觀光業的後盾，他也提出百億觀光發展基金的計畫，希望未來4年回到疫情發生前，讓新北市的觀光客倍增；新北市有非常好的觀光資源，包括大東北角或是北海岸，未來29行政區希望區區有盛典，迎接國際觀光客來臨，做好食、宿、遊、購、行等產業整合，讓新北大翻新、觀光大發展。

媒體詢問，選戰倒數衝刺，早上掃市場、晚上掃夜市，明天將前進黃昏市場掃街拜票，是否越來越有信心？林佳龍說，自從接觸每一個市場，握緊每一雙手，都可以感受到店家或顧客的熱情支持與鼓勵，期待走入人群，進行最後衝刺，透過百場的市場掃街，來帶動選前的熱情，這是最直接的方式，進入掃街就是真正的巷戰，他感受到非常熱情的支持，越走越有信心。

民進黨新北市長參選人林佳龍至板橋湳雅夜市掃街拜票，來自雲林的攤商熱情要求合影。（記者賴筱桐攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍今晚至板橋湳雅夜市掃街拜票，爭取民眾支持。（記者賴筱桐攝）

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