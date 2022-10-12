韓國瑜復出？朱立倫：國民黨「最強母雞」是侯友宜、盧秀燕

國民黨主席朱立倫出席國民黨舉辦的國慶酒會，受訪時強調，「國民黨現在最強的母雞」是新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕。（記者王藝菘攝）

2022/10/12 20:05

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚舉辦「中國國民黨慶賀111年國慶」國際酒會，黨主席朱立倫出席時，面對媒體詢問前高雄市長韓國瑜最近復出輔選，是否將扮演國民黨母雞角色？朱立倫回應，國民黨每位輔選人士都是重要的助選員，也都可以扮演重要的角色，他都非常歡迎，不論韓國瑜或中央助選團，以及「國民黨現在最強的母雞」新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，大家一起來幫忙，能讓國民黨候選人獲得更多支持。

媒體追問，韓國瑜未來是否會參加11月的幾場大型造勢活動？朱立倫則說，每一場活動都會邀請不同的對象，大家分進合擊，也許在某些場合會碰到，有些場合到不同的地方，尤其在黃道吉日會有幾10場的邀請，真的很難分配安排，所以分進合擊是最好的方法。

此外，針對有民調顯示國民黨桃園市長候選人張善政民調已經領先民進黨市長候選人鄭運鵬7.8%，朱立倫說，藍營在桃園的士氣愈來愈高，7月8日後大家不但非常團結也全力拉票，造勢一場比一場成功，10月22日北桃園競選總部成立要超越南桃園總部成立造勢，因此壓力很大，接下來11月桃園市還有2場大型造勢，包括中央主辦的黃金週造勢與選前之夜造勢，希望桃園可以藍天再現。 朱立倫強調，張善政的個人條件強過對手鄭運鵬太多，無論學經歷與人品，因此桃園人最近都在說又不是要選桃園市長鄭文燦，雖然兩人同樣姓鄭，但在桃園市很少看到鄭運鵬，大家對張善政的好感度也就愈來愈高。

國民黨今晚舉辦「中國國民黨慶賀111年國慶」國際酒會，邀請各國駐台灣代表、使節與外籍媒體、海外僑胞，慶賀中華民國生日快樂。

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