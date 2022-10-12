開國門前夕 觀光運輸界2千人跨黨派力挺林佳龍

林佳龍表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐兩年多以來，大家終於撐過疫情，能迎接美好的明天，展現「打斷手骨顛倒勇」的台灣人精神。（記者林欣漢攝）

2022/10/12 19:36

〔記者林欣漢／新北報導〕邊境明天解封，包括觀光業及遊覽車、客運等多個公會、協會，今天下午在新莊成立「觀光旅宿交通運輸支持林佳龍後援會」，超過二千人出席力挺民進黨新北市長參選人林佳龍。林佳龍表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐兩年多以來，大家終於撐過疫情，能迎接美好的明天，展現「打斷手骨顛倒勇」的台灣人精神。

今天包括桃園市長鄭文燦、台灣觀光協會會長葉菊蘭、台日關係協會會長蘇嘉全、後援會總會長立委陳歐珀、立委何欣純、張宏陸以及多個觀光旅遊界公、協會代表和理事長出席熱情相挺，林佳龍致詞時先邀請所有出席者「給彼此一個掌聲」，林佳龍說，明天國門就要開放，能夠在國門開放前一天，組成觀光旅宿交通運輸後援會，大家心情一定五味雜陳，「回首過去因為武漢肺炎疫情全球蔓延，讓我們差一點滅頂，我們撐過來了」！

「人生會找到出路，只是路在哪裡，有時真的不知道下一站。」林佳龍說，他也因緣際會接受蔡英文總統和民進黨徵召提名參選新北市長，結果大家二話不說站出來相挺，相信這是因為大家曾經同甘共苦並肩作戰，人生旅途上這段交集刻骨銘心，「因為有信任，所以大家相挺，也因為我們有心，就能找到了路」，今天上千位業界與公協會領導者齊聚，讓他有更大的動力要與大家同行。

林佳龍提到，他最近也將這幾年與觀旅界共同奮鬥的體驗寫成新書，紀錄大家在這三年來走過的路，「人是活在希望裡，沒有更好的明天，沒辦法度過煎熬的兩年九個月」，比起全世界，台灣人算比較幸運，政府、民間以及各個產業領導者都是台灣隊，過程有非常多辛酸委屈、不為外人知的點點滴滴，我們不只是要回顧，更要展望未來，展現「打斷手骨顛倒勇」的台灣人精神。

林佳龍表示，在前往會場的車程，第一次看到業者的推薦影片，大家的話都深深打動他的心，讓他熱淚盈眶，因為那段過程大家真的很辛苦，自他 2019 年上任，請益過前交通部長葉菊蘭，葉菊蘭就提醒他任務艱辛，尤其碰上選舉年，中國客必然會縮減，因為葉菊蘭的提醒，他和執政團隊還有業者商討如何超前部署，推出政策因應，首先召開了「全國觀光會議」結合產官學集思廣益；再來是大家共同完成制定《2030 台灣觀光政策白皮書》；而最後一步就是推動觀光局升級為觀光署，現在已經進入國會審議，希望能在這個會期順利通過，未來擴大編制增加預算，為觀光旅宿業做更好的服務。

林佳龍說，「在疫情海嘯過後，全世界都在一樣平等的立足點，明天台灣就要站上起跑線，大家辛苦了將近三年，就是為了迎接明天！」現在觀光業缺人才、也願意投資人才，林佳龍希望政府有至少一整年補助育才、留才的計畫，並由立委、交通部、行政院來召開座談會迎接疫後觀光，讓政府做業者的後盾，目標投入百億以上預算作為疫後觀光國際競爭力的動力，明年能朝恢復到疫情前2019年1184萬的來台旅客人次努力。

林佳龍也提到，相信來台灣的人都會愛上台灣，像這幾天大家感受到日本京都橘高校吹奏樂部高中生「橘色惡魔」的威力，他們很多人想要以後來台灣念大學，這樣台日的友好，未來要趕快讓日本高校生修業旅行能愛上來台灣，往後日本觀光客應接不暇。林佳龍說，他在新北市會率先做起，像日本高校生、姐妹友好城市來台旅行，政府應加碼補助，新北市未來也會編列4年100億觀光發展基金。

葉菊蘭表示，今天她很感動，在座許多人未曾在選舉中表態，「過去要召集觀光產業出來支持民進黨很不簡單」，但是現在大家站出來，就是因為大家看見林佳龍認真做事。葉菊蘭也分享一個小故事，之前林佳龍擔任交通部長時，每天都和上千位業者傳 LINE溝通，親自回應業者的需求，甚至半夜還在回覆訊息，非常認真打拚。

葉菊蘭直言，林佳龍是做實事的人，將業者面對到的問題都當作自己的問題，凡事將心比心，也努力把事情做好，反觀現任新北市長，遇到問題或負面事件，就是閃躲、不願正面回應，缺乏身為地方首長應有的真誠，所以他期待林佳龍能為市民打造一個不同的新北市，新北需要一個有心為市民做事的人，他要邀請四大產業一起來為林佳龍拉票，將林佳龍送進市政府，讓他來為市民解決問題。

蘇嘉全提到，選舉是四年選一次，決定未來四年要讓誰來為大家做事，「應該選擇一個苦民所苦，也與產業站在一起的人選」，不只讓新北有更好的成長，政治也能更正向發展，讓其他政治人物知道要認真打拚，才能獲得人民支持。

蘇嘉全說，林佳龍學歷高、經歷豐富，從地方到中央、從民意代表到政務官，尤其近年疫情爆發，更能檢驗一個政治人物的能耐，台灣面對疫情衝擊，林佳龍展現決策力，為業者解決問題，照顧大家度過這個艱辛的過程，也希望大家珍惜神聖一票，選出對市民最有利的市長。

鄭文燦表示，疫情期間海嘯第一排就是觀光與交通相關產業，當時林佳龍擔任交通部長接受各界意見，因此能在第一時間和桃園市政府組織防疫車隊來守住國境，後來推出防疫安心旅遊，也讓國旅市場成長。「我有信心，林佳龍當市長一定會當得非常好！」

鄭文燦指出，林佳龍在交通部長任內已經證明自己是跟產業及人民站在一起的交通部長，未來新北需要交通大建設，許多交通改善計畫都需要跟中央搭配，林佳龍能和中央執政團隊合作無間，絕對能讓新北大翻新，未來不只有觀光旅遊業受惠，新北整體發展也一定更加速。

鄭文燦說，疫情會畫下句號，但是工作的態度不會改變，好的市長要有同理心，並迅速反應民意，明天國門就要開放，他希望桃園機場能有滿滿人潮，讓觀光客搶著要進來，最重要的是恢復消費信心、旅遊信心，台灣在疫情期間展現了最大的韌性，解封後需要好的市長對接中央政策，疫後觀光還有很多問題需要協助業者解決，讓林佳龍來接市長，觀光會更蓬勃發展，讓國際觀光客更願意來到新北。鄭文燦也大讚林佳龍在第一線傾聽民意、親力親為解決問題，「不只是好的交通部長，如果要領導最大的直轄市新北市，也絕對是接地氣、有行動力的好市長」。

開國門前夕觀光運輸界二千人跨黨派力挺林佳龍，籲將最好的人才留在新北市。（記者林欣漢攝）

包括觀光業及遊覽車、客運等多個公會、協會，在新莊成立「觀光旅宿交通運輸支持林佳龍後援會」，超過二千人出席力挺民進黨新北市長參選人林佳龍。（記者林欣漢攝）

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