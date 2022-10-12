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    稱被掛抹黑帆布 陳世軒：不曾仰賴父親政治資源

    台灣民眾黨新北市議員參選人陳世軒表示，有不具名的人士在他的選區掛上惡意影射的帆布。（新北市議員參選人陳世軒提供）

    台灣民眾黨新北市議員參選人陳世軒表示，有不具名的人士在他的選區掛上惡意影射的帆布。（新北市議員參選人陳世軒提供）

    2022/10/12 18:42

    〔記者周湘芸／新北報導〕九合一大選年底登場，台灣民眾黨新北市議員參選人陳世軒表示，有不具名的人士在他的選區新莊掛上惡意影射的帆布，內容寫到「陳明義 陳世軒父子攜手進議會」。他痛批，非常厭惡這樣「周玉蔻式」的選舉風氣，從他參選以來，就不曾靠著父親的政治資源投入選舉。

    陳世軒表示，今年九合一選舉是史上最多惡意抹黑的選舉，資深媒體人周玉蔻用秀下限式手段牽拖參選人家人的往事，沒想到他也遇上一位不願具名的「新莊周玉蔻」掛上惡意帆布，只想靠抹黑影響選情，被這樣影射，他感覺十分噁心。

    他指出，他一直以他的父親為榮，正是從小看著他父親為人民喉舌、為不義發聲的背影，堅定參政的決心。從他選擇代表民眾黨參選後，與父親在政治上的關係非常明確，便是「兄弟爬山，各自努力」，父親沒有為他站過一次台，他更不曾靠著父親的政治資源投入這場選舉。

    他表示，他唯一依靠的就是5位志同道合的年輕夥伴，用自己的雙腳走遍新莊84個里的大街小巷，這些日子以來，因為團隊與他的努力，有更多的新莊市民認識了這位關心地方發展的「陳世軒」，而不是某某人的兒子。

    陳世軒表示，他無法決定出身，但可以選擇用努力去成為想成為的人。而他要成為的就是新莊市民的最佳代言人，因此絕對不會向造謠影射抹黑的惡質選舉手段低頭。他也想問，這樣的選舉手段真的是台灣所要的嗎？呼籲這位掛惡意帆布、自稱新莊小市民的「新莊周玉蔻」出來面對。

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