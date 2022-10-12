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    力挺18歲公民權 新北議員陳啟能11/12辦健走籲踴躍投票

    新北市議員陳啟能將於11月12日在三重區忠孝碼頭舉辦「新北好生活」健走活動。（資料照）

    新北市議員陳啟能將於11月12日在三重區忠孝碼頭舉辦「新北好生活」健走活動。（資料照）

    2022/10/12 17:45

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會民進黨團總召、新北市議員陳啟能將於11月12日在三重區忠孝碼頭舉辦「新北好生活」健走活動，鼓勵民眾運動強身，當天將邀請立法院長游錫堃、民進黨新北市長參選人林佳龍出席，共同宣傳年底18歲公民權修憲複決公投，參加者將贈送限量保溫袋，即日起受理報名。

    陳啟能指出，立法院2022年3月25日已同意通過修憲案，將公民權下修到18歲，此案不只單靠立法院獨力完成，還需要全民共同參與，必須在11月26日九合一大選投票日，交由20歲以上的公民複決，且至少要達到965萬張同意票的門檻，才能讓18歲公民權真正落實。

    陳啟能說，有鑑於2017年在三重忠孝碼頭、2018年在新北大都會公園、2019年在蘆洲微風運河舉辦3次健走活動，皆獲得廣大迴響，2020年受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，「新北好生活」健走活動停辦2年多；隨著明天起我國邊境開放，希望藉由健走活動，宣導運動強身，並呼籲民眾在11月26日踴躍投票，支持18歲公民權通過。

    健走活動預計11月12日早上8點在三重忠孝碼頭舉行，行進路線以往返中興橋鴨鴨公園方向行走，沿路可以享受淡水河畔涼風吹拂，欣賞藍天白雲的河岸美景，現場提供大型人形娃娃供民眾拍照打卡，主辦單位也會發送「支持18歲公民權」宣導保溫袋給網路報名的民眾。

    即日起可上網報名：https://reurl.cc/zNaZb6，設籍三重、蘆洲市民優先，11月7日截止，當天需攜帶9月、10月發票2張，捐贈華山基金會，詳情可撥打陳啟能服務處電話：02-2978-4978。

    「新北好生活」健走活動過去吸引大批民眾參與。（資料照）

    「新北好生活」健走活動過去吸引大批民眾參與。（資料照）

    新北市議員陳啟能（左）將於11月12日舉辦「新北好生活」健走活動，當天將邀請立法院長游錫?（右二）出席，呼籲民眾支持18歲公民權。（資料照）

    新北市議員陳啟能（左）將於11月12日舉辦「新北好生活」健走活動，當天將邀請立法院長游錫?（右二）出席，呼籲民眾支持18歲公民權。（資料照）

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