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    首頁　>　新北市

    疑私吞2億購地金 60歲開發商遭擄走20天丟包三峽山區獲釋

    周姓開發商上月遭歹徒當街擄走，11日凌晨在新北市三峽山區獲釋，檢警近日將收網，查緝5名綁匪及唆使者到案。（資料照）

    周姓開發商上月遭歹徒當街擄走，11日凌晨在新北市三峽山區獲釋，檢警近日將收網，查緝5名綁匪及唆使者到案。（資料照）

    2022/10/12 16:23

    〔記者吳仁捷／新北報導〕周姓土地開發商上月在新北市住處遭5名歹徒押走，音訊全無，家屬期間都沒接獲勒贖電話，直到本月11日清晨，周男遭丟包三峽山區獲釋，警方追查，初步了解周男疑侵佔金主2億元購地金，因歹徒沒打傷周男，且連他身上錢包、8萬元現金都棄置犯案機車上，懷疑恐嚇意味濃厚，但三重警方已報請檢方偵查，近日將收網釐清全案。

    據了解，60歲周姓男子於臺北市從事土地開發，業務範圍涵蓋松山、內湖、南港及新北市汐止一帶；周男上月21日在三重住家樓下遭5名歹徒押上車帶走，但家屬都未接獲勒贖電話，家屬擔心遭撕票報案，警方查出，周男遭押走後，被帶往新店山區，歹徒犯案後，當場燒毀車輛，一名同夥騎機車下山。

    警方擴大過濾監視器，發現綁匪機車，其中發現周男錢包、證件及8萬元現金，從煙蒂、檳榔渣查出其中1嫌身分，發現他購買數十張預付卡，規避查緝，每打幾通電話，就更換新卡使用，企圖規避警方查緝。

    據透露，周男侵吞金主委託他開發土地的2億餘元，再向銀行轉貸1.3億，金主得知後，找人擄走周男逼迫還錢，綁匪原將周男軟禁在新店山區，隨後轉移到三峽安坑山區，拘禁到11日凌晨釋放周男，警方目前掌握3名主嫌指使5名歹徒犯案，目前已鞏固犯罪事證，通報檢方指揮，近日將收網，釐清全案。

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