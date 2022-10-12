曝新北疫情尖峰僅剩7病床 侯友宜：每個逝去生命都讓他心痛

亞東醫院今獲防疫貢獻獎、防疫卓越獎、居家照護（核心醫院）防疫貢獻獎、社區篩檢防疫貢獻獎及疫苗接種獎等5大獎項。（記者周湘芸攝）

2022/10/12 15:59

〔記者周湘芸／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）近2年席捲全台，新北市政府今舉辦「疫路同行-感恩有你」感恩會，由新北市長侯友宜頒發5大獎項，他指出，新北疫情最緊急時，全市僅剩7個病床，要是沒有團隊合作絕對沒有今天。此外，每個逝去的生命都讓他心痛，面對這些場景要好好反省。

侯友宜今頒發防疫貢獻獎、防疫卓越獎、居家照護（核心醫院）防疫貢獻獎、社區篩檢防疫貢獻獎及疫苗接種獎，其中，亞東醫院、雙和醫院及新北市立聯合醫院包辦5大獎，並獲疫苗接種量前3名獎項。衛生局也發布「疫無反顧 勇敢先行-新北市COVID居家照護」影片表達感謝。

侯友宜表示，近三年的疫情，新北市民真的辛苦了，除了市民的體諒包容，更感謝第一線防疫人員無怨無悔承擔起所有責任，新北市將持續監測國際及國內疫情，調整防疫策略，以迅速應變疫情變化，並與醫療院所及公會持續合作，共同守護市民健康。

他指出，2021年面對Delta、Alpha病毒，2022年Omicron病毒接連來襲，他感觸良多，新北病床數全國倒數第二，去年5月22日起Alpha病毒肆虐，他仍記得最緊急的那天全市病床數僅剩7床，很擔心民眾送不進醫院，所幸隔天出院量比住院量多才緩解危機，要是沒有團隊合作絕對沒有今天。

侯友宜說，走過的路一定要記得，除了感謝第一線人員努力，還要感謝衛生局長陳潤秋，他所有的專業都來自陳潤秋。疫情以來中央、地方沒有人不盡力，舉辦感恩會不代表疫情的結束，是代表著一個階段的感恩。此外，疫情期間每個逝去的生命都是讓他最心痛的，面對這些場景要好好反省自己。

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