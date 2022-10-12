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    林佳龍批不中立 新北市府：局處本於職責理當辯護

    新北市政府副發言人羅婉庭表示，局處本於職責理當為市政辯護。（記者周湘芸攝）

    新北市政府副發言人羅婉庭表示，局處本於職責理當為市政辯護。（記者周湘芸攝）

    2022/10/12 15:41

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍質疑新北市府行政不中立，局處官網宛如競選總部網頁。新北市政府副發言人羅婉庭表示，局處本於職責理當為市政辯護，請林佳龍去翻一下過去桃園市、高雄市政府為市政辯護的新聞稿，是否符合標準？

    羅婉庭指出，堂堂一位市長參選人不是背錯地名就是自打臉，參選至今提不出具執行性的具體政見，高喊「大翻新、大順暢」空洞口號，不知所云、曲解事實的記者會倒是一場接一場。為了創造自身的選舉紅利「看到黑影就開槍」，抹黑侯友宜與市府團隊，把新北市民當跳板的行徑，才令人瞠目結舌。

    羅婉庭強調，市府團隊4年來推動市政有目共睹，如果遇到不實的誤解及扭曲，局處本於職責理當為市政辯護，按照林佳龍的神邏輯，難不成認為局處必須坐視不理，任憑假消息肆虐？林佳龍團隊以為撿到槍，仔細一看才發現是迴力鏢，請林佳龍去翻一下過去桃園市、高雄市政府為市政辯護的新聞稿，是否符合標準？

    羅婉庭表示，「被林佳龍團隊誣指濫用行政資源，傷害不大但侮辱性極強」，盼林佳龍團隊懸崖勒馬、回頭是岸，趕緊回去研擬實質可行的市政建設政策，打一場光明磊落的民主選舉，市府一向秉持行政中立、為地方建設奉獻心力且捍衛市政成果，不要又來施壓公務人員，意圖使人噤聲。

    另外，捷運工程局今被點名官網新聞稿過於針對林佳龍，捷運局回應，林佳龍團隊針對市府推動三環六線內容有不實指控、錯誤引用，該局於官網刊載相關新聞稿，是針對不實之處引用數據及具體事實予以澄清，相關新聞回應基於澄清市政捷運建設，並無公器私用情形，未來若仍有此類曲解內容，仍將嚴正駁斥以正視聽。

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