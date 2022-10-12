P圖詐領補助款 鶯歌跆拳道協進會總幹事緩起訴

新北市鶯歌跆拳道協進會總幹事陳尉勇。（取自陳尉勇粉絲團）

2022/10/12 15:51

〔記者王定傳／新北報導〕國民黨籍新北市鶯歌區跆拳道協進會總幹事陳尉勇，以「Ｐ圖」」方式把「反毒、節能減碳、愛護森林」等標語，放入比賽照片中，拿造假照片向法務部保護司、農委會林務局、台灣電力公司等機關詐領宣導補助款合計14萬元；新北地檢署考量陳男認罪有悔意，且已返回犯罪所得，依詐欺取財等罪予以緩起訴，並向國庫支付8萬元及接受法治教育6小時。

檢方調查，陳男明知鶯歌區跆拳道協進會並未協助玉山跆拳道協會，辦理「2021年第11屆玉山盃全國跆拳道品勢錦標賽暨國際邀請賽」，亦未於賽程中進行任何教育宣導。

陳男竟委託不知情廠商，使用修圖軟體把賽事會場照片原本的「2021年第11屆玉山盃全國跆拳道品勢錦標賽暨國際邀請賽」紅布條，去掉「國際邀請賽」後，加上「反毒反詐騙宣導」或「節能減碳宣導」、「節能追求永續發展宣導」、「愛護森林宣導」，並寫上「贊助單位：台灣電力公司、台灣中油公司、法務部、林務局」。

檢方調查，陳男隨後持自己偽造的便當店不實收據及自己開設的「撼龍企業社」不實發票，向新北市政府體育處、法務部保護司、農委會林務局、台電申請核銷14萬元補助款，

檢方調查，去年4月底，陳男又以相同手法企圖向中油公司詐領補助款，被中油承辦人員察覺有異，橫向聯繫其他機關，進而揭發造假弊端。

檢方考量陳男認罪、並無前科，犯後深表悔悟，台電公司同意緩起訴，因此給予緩起訴處分，期間1年，且須向國庫支付8萬元及接受法治教育6小時。

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