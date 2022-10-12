為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    P圖詐領補助款 鶯歌跆拳道協進會總幹事緩起訴

    新北市鶯歌跆拳道協進會總幹事陳尉勇。（取自陳尉勇粉絲團）

    新北市鶯歌跆拳道協進會總幹事陳尉勇。（取自陳尉勇粉絲團）

    2022/10/12 15:51

    〔記者王定傳／新北報導〕國民黨籍新北市鶯歌區跆拳道協進會總幹事陳尉勇，以「Ｐ圖」」方式把「反毒、節能減碳、愛護森林」等標語，放入比賽照片中，拿造假照片向法務部保護司、農委會林務局、台灣電力公司等機關詐領宣導補助款合計14萬元；新北地檢署考量陳男認罪有悔意，且已返回犯罪所得，依詐欺取財等罪予以緩起訴，並向國庫支付8萬元及接受法治教育6小時。

    檢方調查，陳男明知鶯歌區跆拳道協進會並未協助玉山跆拳道協會，辦理「2021年第11屆玉山盃全國跆拳道品勢錦標賽暨國際邀請賽」，亦未於賽程中進行任何教育宣導。

    陳男竟委託不知情廠商，使用修圖軟體把賽事會場照片原本的「2021年第11屆玉山盃全國跆拳道品勢錦標賽暨國際邀請賽」紅布條，去掉「國際邀請賽」後，加上「反毒反詐騙宣導」或「節能減碳宣導」、「節能追求永續發展宣導」、「愛護森林宣導」，並寫上「贊助單位：台灣電力公司、台灣中油公司、法務部、林務局」。

    檢方調查，陳男隨後持自己偽造的便當店不實收據及自己開設的「撼龍企業社」不實發票，向新北市政府體育處、法務部保護司、農委會林務局、台電申請核銷14萬元補助款，

    檢方調查，去年4月底，陳男又以相同手法企圖向中油公司詐領補助款，被中油承辦人員察覺有異，橫向聯繫其他機關，進而揭發造假弊端。

    檢方考量陳男認罪、並無前科，犯後深表悔悟，台電公司同意緩起訴，因此給予緩起訴處分，期間1年，且須向國庫支付8萬元及接受法治教育6小時。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃園客運詐領1200萬 監院要求交部、桃市府確實審核並追討
    2022/04/13 17:51

    桃園客運詐領1200萬 監院要求交部、桃市府確實審核並追討
    受惠速審法！議員貪污案更四審 前北縣議員蔡憲輝3年8月、林重誠無罪確定
    2022/04/07 15:09

    受惠速審法！議員貪污案更四審 前北縣議員蔡憲輝3年8月、林重誠無罪確定

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    涉P圖詐領補助款 國民黨籍鶯歌跆拳道協進會總幹事被約談
    2022/01/20 19:07

    涉P圖詐領補助款 國民黨籍鶯歌跆拳道協進會總幹事被約談
    纏訟18年！前台北縣議員補助款案更三審減刑 張金榮、王景源改判
    2022/01/04 21:01

    纏訟18年！前台北縣議員補助款案更三審減刑 張金榮、王景源改判

    串連高鐵與國道 仁武八德商圈透天夯
    飯店女副理找人頭詐騙54萬旅遊補助 刑事局揪出移送48人
    2021/08/30 18:44

    飯店女副理找人頭詐騙54萬旅遊補助 刑事局揪出移送48人
    北市萬華前里長12年詐領公款67萬判7年 妻也判3年8月
    2021/01/26 12:20

    北市萬華前里長12年詐領公款67萬判7年 妻也判3年8月
    新北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播