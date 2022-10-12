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    新北捷運局官網評論「林佳龍」！ 林于凱：嚴重越過行政中立底線

    時力高市議員林于凱點名新北捷運局官網，嚴重越過「行政中立」底線。（記者王榮祥翻攝）

    時力高市議員林于凱點名新北捷運局官網，嚴重越過「行政中立」底線。（記者王榮祥翻攝）

    2022/10/12 15:12

    〔記者王榮祥、林欣漢／綜合報導〕時代力量高市議員林于凱今指出，新北捷運局官網出現多篇評論「林佳龍」的文章，實在已經嚴重越過「行政中立」底線，這種事情不管是哪個政黨，都不應該被容忍，他也酸新北捷運局長演成市長發言人，有沒有加錢？

    林于凱說，看到新北市官網，上頭羅列各種有關林佳龍的文章，還是以為是侯友宜市長參選人的發言人官網！原來是捷運局；如果是政策討論也就罷了，裡面通篇針對特定參選人的評論，這已不是在討論政策了。

    他進一步指出，這是新北市捷運局官網，不是個人臉書，用官網進行特定參選人的政治宣傳活動，這實在已經嚴重越過行政中立底線。

    他表示，過去也有政務官喜歡就政策評論進行投書（例如前環保署長：沈世宏），下班時間要怎麼投書表達立場，那是個人的事，問題是在捷運局官網的這些文章，顯然是有經過行政機關內部層層簽核才能發出的文，到底是首長逼迫下屬撰寫這樣的新聞稿？還是首長自己撰稿發出？

    如果是假借職務逼迫下屬，這已經涉及公務員服務法中第7條：「假借權力，以圖本身或他人之利益…利用職務上之機會加損害於人」；或是公職人員利益衝突迴避法第12條，「假借職務上之權力、機會或方法，圖其本人或關係人之利益」

    林于凱認為，不管是誰寫的，其實都已經違反行政中立法第9條：「公務人員不得為支持或反對特定公職候選人，從事下列政治活動或行為：一、動用行政資源編印製、散發、張貼文書、圖畫、其他宣傳品或辦理相關活動。」，如果部屬是被逼迫寫下這些文章，那何其無辜！

    他痛批新北市捷運局立下這個惡例，呼籲銓敘部應該要主動處理，行政部門動用公家資源從事特定政黨網軍的活動，這種事情不管是哪個政黨，都不應該被容忍！

    新北捷運局︰針對不實之處嚴正駁斥

    新北市政府捷運工程局表示，於官網刊載相關新聞稿，是針對不實之處引用數據及具體事實予以嚴正駁斥及專業澄清回應，以避免市民對捷運建設推動的誤解，捍衛捷運局推動三環六線專業努力，及建設過程中所有基層同仁辛勞付出，相關新聞回應基於澄清市政捷運建設並無公器私用之情形，未來若仍有此類曲解之內容，仍將嚴正駁斥，以正視聽。

    新北捷運局官網出現多篇評論林佳龍的文章，遭時力高市議員點名違反行政中立。（記者王榮祥翻攝）

    新北捷運局官網出現多篇評論林佳龍的文章，遭時力高市議員點名違反行政中立。（記者王榮祥翻攝）

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