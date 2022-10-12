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    首頁　>　新北市

    中和男身中11刀陳屍住家 檢警排除他殺

    42歲黃男昨晚被胞姊發現身中多刀倒臥中和住家，屋內血跡斑斑，檢警後續確認案發現場沒有其他人進出，排除他殺嫌疑。（記者闕敬倫翻攝）

    42歲黃男昨晚被胞姊發現身中多刀倒臥中和住家，屋內血跡斑斑，檢警後續確認案發現場沒有其他人進出，排除他殺嫌疑。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/10/12 13:59

    〔記者闕敬倫／新北報導〕新北市42歲黃姓男子昨晚7時許被胞姊登門目擊，身中多刀倒臥中和區住家，屋內血跡斑斑，疑似遭人殺害；檢警昨獲報前往勘查，發現黃男全身有11處刀傷，頸部為致死部位，後續確認案發現場沒有其他人進出，排除他殺嫌疑，研判黃男疑酒後自殘身亡，今已聯絡母親及妻子相繼前往醫院指認。

    昨天晚間，黃男與胞姊黃女相約共進晚餐，但卻無故未到，黃女8點多前往黃男住家探尋，赫然驚見他家裡地板滿是血跡，黃男也倒臥血泊中奄奄一息，懷疑遭人殺害，急忙去電報案求助。

    中和警、消人員馳援調查，發現黃男上身赤裸躺在地板，已失去呼吸、心跳，胸部與右腿有多處遭刀具刺傷的痕跡，頸部則幾乎刺穿，客廳、走道的地板滿是鮮血，一旁還放有一把家用菜刀，場面相當駭人。

    檢警調查，由於事發現場的14樓住家有疑似遭到拖行血跡，警方起先不排除有他殺嫌疑，但屋內卻沒有外力入侵及打鬥跡象，進一步調閱社區大樓監視器，也未發現有人進出，之後待檢察官到場勘驗，確認地上血痕並非遭到拖行，而是黃男死前掙扎、竄動所留下的痕跡，研判他是輕生而亡。

    黃男胞姊向警方供稱，昨天晚上和弟弟相約吃晚餐，因到場沒等不到人，才繞過去查看，一開門看到弟弟全身是血倒在地上。

    黃男胞姊說，媽媽長期住在金門，弟弟平時有酗酒習慣，弟媳日前帶小孩回台南娘家，因此弟弟這幾天獨自在家，昨天下午姊弟倆還通過電話，沒發現他有任何異常跡象，沒想到晚間就發生憾事。

    警方今已聯絡黃男的母親及妻子到醫院指認，將製作相關筆錄，以釐清黃男尋短的原因。

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