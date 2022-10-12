林佳龍質疑「市府當競總」不中立 侯友宜：不實扭曲誤解

民進黨新北市長參選人林佳龍質疑新北市府行政不中立是把市府當「競總」，對此，侯友宜說，這4年來，新北市政府跟市民推動市政，有目共睹，對不實的扭曲誤解，各局處基於職責理當說明清楚。（記者林欣漢攝）

2022/10/12 13:18

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市長侯友宜今天上午前往蘆洲湧蓮寺參拜祈福，媒體詢問，民進黨新北市長參選人林佳龍質疑新北市府行政不中立是把市府當「競總」，對此，侯友宜說，這4年來，新北市政府跟市民推動市政，有目共睹，對不實的扭曲誤解，各局處基於職責理當說明清楚。

由於湧蓮寺主委陳宏昌是侯友宜的蘆洲區競選總部主委，媒體詢問之前林佳龍來「拔樁」，是否有固樁回防的意味，對此，侯友宜說，一直感謝湧蓮寺對公益慈善的支持，我們繼續加油，讓蘆洲會更好，讓湧蓮寺觀世音菩薩的保佑，永遠能夠照顧我們大家平安順利。

媒體還問，競選辦公室之前批評林佳龍政見，每年要花300多萬，把市民當盤子（台語，傻瓜之意），但是林辦說其實只要少辦幾場活動就能省下來做市政，這也是新北市升格卻無法升級的主因。

對此，侯友宜表示，其實每一項市政建設、市政活動，都是按照整個府會大家溝通協調，如何帶動新北市安居樂業，所有預算的編列以及審查、推動的時程，都是按照大家創造新北市更高的光榮感，全力以赴。

媒體再問，林佳龍指新北耶誕城提早到選前舉辦，預算也是過去2倍，市長花很多錢在做一些綁樁、包裝的活動，新北市升格沒有升級。對此，侯友宜說，新北的耶誕城每年舉辦的時間都是在11月的中上旬，這基本上沒有意外，除了去年因為受到疫情影響延到12月以外，我們都按照往年的時間以及相關編列的預算來落實執行，希望帶給民眾一個幸福溫馨的歲月。

媒體詢問，11月中是不是要舉辦大造勢跟六都的參選人合體，會不會找前高雄市長韓國瑜來幫忙站台？

對此，侯友宜強調，一切都按照選辦的規劃，我們團結一致，大家好好努力的做事。

選戰現在倒數45天，過去有幾位是在市府服務的同仁，現在看起來選情告急，市長未來會幫忙多站台嗎？侯友宜表示，年輕的朋友願意認真積極的參與公共事務，這不但值得鼓勵，更是要肯定，所以碰到任何的困難都要繼續努力加油，實現參與公共事務的夢想。

是不是有對內部下達軍令狀，要提高投票率？侯友宜說，這幾年來謝謝新北市民給予機會，我們能夠好好做事，未來在這一段時間，仍然會努力衝刺，好好把市政做好，期待市民給予更多的鼓勵，給我們滿滿的加油，我會繼續拚市政，讓市民在最後這幾個月也能夠感受到市政有一個很好的結果。

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