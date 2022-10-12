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    首頁　>　新北市

    林佳龍稱升格預算加倍 侯友宜選辦：今年歲出預算才多400億

    侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，新北市直到今年歲出預算才比當年升格前多約400億元。（記者周湘芸攝）

    侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，新北市直到今年歲出預算才比當年升格前多約400億元。（記者周湘芸攝）

    2022/10/12 13:09

    〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今表示，新北市升格12年來預算加倍，新北市長侯友宜把預算拿去做個人包裝跟綁樁。侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，新北市直到今年歲出預算才比當年升格前多約400億元，林佳龍完全沒有身為執政者的資源統籌及規劃能力。

    吳亮賢表示，台北縣升格前，包含29鄉鎮市在內的台北縣政府歲出預算約1400億元，升格後才緩慢增加，直到今年新北市歲出預算也僅比當年升格前多約400億元，「何來預算加倍？林佳龍是數學不好，還是刻意扭曲事實掩蓋撒幣政見？」

    他指出，林佳龍提出許多「大撒幣」政見，完全沒考量新北市財政負擔，一年就要多花所有市民300多億元預算，但面對錢從哪來的質疑，林佳龍無力解釋，竟還推稱「這就是資源分配的競爭」，完全沒有身為執政者的資源統籌及規劃能力。

    他表示，林佳龍在台中市長任內，與一人公司合作1100億元的投資案，差點被詐騙。甚至還不顧民意反對，取消納稅率5％以下的老人健保補助，林佳龍所謂資源分配競爭，原來就是大砍弱勢族群補助？只為了埋單芭樂票？

    吳亮賢表示，新北市400萬人口是全國最多，但人均統籌分配款不到萬元，不但是六都倒數，甚至比花蓮縣還少6000多元，過去擔任立委及台中市長的林佳龍還勇於支持財劃法修正，但如今為了參選新北市，只顧撒幣，卻刻意忽略地方財政的根本性問題，若要真的對新北好，第一件事就是拜託執政黨立委幫幫新北市。

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