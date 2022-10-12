觀音佛祖出家紀念日 侯友宜赴湧蓮寺參拜祈福

新北市長侯友宜赴湧蓮寺參拜，祈求觀音佛祖庇佑疫情消散、市民安居樂業、平安健康。（記者林欣漢攝）

2022/10/12 12:21

〔記者林欣漢／新北報導〕今天農曆9月19日是觀音佛祖出家紀念日，蘆洲湧蓮寺今天起一連3天舉辦禮斗法會，祈求風調雨順、國泰民安。市長侯友宜上午前往參拜祈福，感謝湧蓮寺對地方的貢獻，也祈求庇佑疫情消散、市民安居樂業、平安健康。

侯友宜表示，湧蓮寺秉持觀音佛祖慈悲救苦精神，長期熱心公益、關懷社會，除提供低收入戶照顧、學生獎助學金，為支持市政推動並捐款6億6000萬元興建地下3層、地上8層的多功能公益慈善大樓，及捐贈1000萬元防疫基金給新北市好日子愛心大平台，深耕公益慈善及社會教化不遺餘力，年年榮獲新北市績優宗教團體表揚，感謝廟方的義舉與付出。

湧蓮寺主委陳宏昌表示，為紀念觀音佛祖出家，農曆9月17日到9月19日湧蓮寺都會舉辦法會及遶境祈福活動，俗稱「蘆洲大拜拜」，已有百年歷史，為蘆洲年度最熱鬧的民俗盛事。明天遶境活動將請出寺內5尊佛祖及護法聖駕出巡，集結在地廟宇、軒社、神將、藝陣等，巡安蘆洲地區為民祈福，歡迎家戶擺設香案恭迎聖駕。

民政局長柯慶忠指出，湧蓮寺位於蘆洲市場鬧區，主祀觀音佛祖，已有百餘年歷史，不但是蘆洲區地方信仰中心也是全台相當知名的廟宇，對於當地居民及宗教文化有著深遠影響，廟方並斥資萬兩黃金打造全台最重、最大尊的黃金觀世音菩薩像，發揚信眾善意；後殿亦奉祀國姓爺鄭成功，為感念國姓爺庇佑而舉辦的三年一度醮典，在地居民均自發性參與且認同度高，已傳承百餘年，並被登錄為新北市民俗類無形文化資產。

柯慶忠說，除深耕在地，湧蓮寺亦積極配合政府防疫政策，今年的遶境活動，與各參贊宮廟皆落實量體溫、加強環境清消、內部人員健康管理，中午活動於定點用餐盒，沿途並全程戴口罩，感謝寺廟兼顧民俗也確保信眾安全健康。

新北市長侯友宜赴湧蓮寺參拜祈福，沿途與市場採買民眾打招呼。（記者林欣漢攝）

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