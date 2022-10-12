「侯友宜逼公務員當打手」 綠營痛批：新北市府成侯競總

民進黨立委賴品妤揭露，新北市府自今年7月起，就以不正常、激烈措辭的新聞稿攻擊林佳龍。（翻攝民進黨團直播）

2022/10/12 11:29

〔記者陳政宇／台北報導〕年底選舉戰雲密布，立法院民進黨團今（12日）指控，新北市政府頻以充滿情緒性字眼的新聞稿，攻擊民進黨新北市長參選人林佳龍，內容和標題完全是抹黑、亂噴口水，「侯友宜根本是把市府當作競選總部，公務員被逼著當打手」。

民進黨團今日召開「行政中立蕩然無存，新北市府成侯競總」記者會，民進黨團副幹事長林靜儀表示，新北市府網站的新聞發布和回應，內容完全不是市府應有的態度，以粗鄙誇張的措辭與針對競選對手林佳龍，甚至比側翼小編還過分。此外，這些發言都張貼於新北市府網站，也都是相關局處首長和公務員具名回應，讓民眾誤以為是侯友宜競選總部。

林佳龍競選總部執行總幹事、新北市議員何博文指出，侯友宜自稱事務官出身、重視行政中立，卻說一套做一套，完全言行不一，侯利用市府資源養了很多發言人，但這些人對市政根本不專心、也不專業，在市政表現上也沒有讓人耳目一新的表現，一到選舉就跳下去變成「侯家軍」，市府官員還被迫講一些不是事務官該說的話。

「侯友宜根本是把市府當作競選總部，公務員被逼著當打手」，何博文進一步列舉新北市府官網的新聞稿，例如「屢秀下限、林佳龍大言不慚的勇氣、活在平行時空、請裝睡的林佳龍睜開眼睛、亂開芭樂票、慘不忍睹、回嗆」等情緒性字眼和內容，都超越行政中立機關該有的分寸，而侯友宜也應該給全民一個道歉。

林佳龍競選總部發言人、新北市議員李坤城批評，整個新北市府變成侯友宜的競選總部，從市府新聞稿標題來看完全是抹黑、亂噴口水，這些新聞稿也是為難基層公務員，合理懷疑侯友宜競選辦公室將寫好的新聞稿拿給局處發布，包含城鄉局、交通局、捷運局、環保局、經發局，透過新聞稿對林佳龍惡意抹黑和謾罵。

李坤城呼籲，侯友宜和相關局處首長應知所收斂，不要拿侯友宜競選辦公室提供的內容當作市府新聞稿。此外，捷運局近期編列一筆720萬元經費進行輿情監控，「都到了歲末了，這是要監控誰？」，要求侯友宜別躲在局處首長背後，應該勇於出面接受辯論挑戰。

民進黨立委賴品妤則表示，她看到這些新聞稿非常訝異、錯愕和難過，公部門應該要行政中立，秉持專業謙和接受人民的提問和指正，沒想到新北市不面對、不負責、完全是逆行到施。新北市府各局處自今年7月開始就以不正常和激烈措辭的新聞稿，不斷攻擊林佳龍，顯見現侯市府是把選舉放在第一，而非民生和基礎建設。

何博文列舉新北市府新聞稿的情緒性字眼和內容，並批評此舉已超越行政中立機關該有的分寸，侯友宜應該向全民道歉。（翻攝民進黨團直播）

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