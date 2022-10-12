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    首頁　>　新北市

    借用循環杯享好康 新北市三峽北大特區體驗不塑生活

    新北市環保局與台北大學永續城邦社團合作，即日起於北大特區試辦環保循環杯。（新北市環保局提供）

    新北市環保局與台北大學永續城邦社團合作，即日起於北大特區試辦環保循環杯。（新北市環保局提供）

    2022/10/12 10:46

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局12日起與國立台北大學學生社團永續城邦社合作，於三峽北大特區周邊20個店家共同推動為期一個月的雙重循環杯體驗活動，民眾於活動期間至合作店家借用循環杯，可享飲品現折5元優惠，每店每日限量50杯，另活動首尾二日（10月12日及11月11日）更推出限量借杯免費兌換40元以內飲品的好康，歡迎市民朋友一起來參與，支持不塑理念。

    環保局說明，這次循環杯體驗活動於三峽北大特區展開，環保局與台北大學永續城邦社合作，輔導周邊手搖飲、咖啡店及早午餐店等20間店家共同響應，推出雙重循環杯體驗活動，第一重優惠為「有始有終免費體驗日」，民眾於10月12日及11月11日兩天前往合作店家體驗循環杯，便可免費兌換40元以內飲品一杯，每店每日限量50杯。

    而第二重循環杯推廣體驗優惠自10月13日至11月10日止，民眾於活動期間至合作店家進行循環杯體驗消費，可享有飲品現折5元優惠，每店每日同樣上限50杯，民眾只要加入「uCup永續杯」LINE官方帳號 （網址：https://reurl.cc/bEpMa3） 就能免費借用循環杯，輕鬆響應環保行動，循環杯使用完畢後，除可直接歸還予合作店家外，台北大學校園內（心湖會館及商學大樓）也設有2部無人機歸還站，可提供民眾自助歸還循環杯，使用過的循環杯皆會經過專業清洗業者全面洗淨消毒後，才會再次配送至合作店家循環使用。

    活動期間於北大特區週邊20家飲料社使用循環杯可獲減價5元優惠。（新北市環保局提供）

    活動期間於北大特區週邊20家飲料社使用循環杯可獲減價5元優惠。（新北市環保局提供）

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