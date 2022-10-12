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    首頁　>　新北市

    中和中正里投開票所移至錦和高中不方便 改到較寬敞學校場地

    中和區中正里民眾前往錦和高中投票，必須穿越車流頻繁的中正路。（記者翁聿煌攝）

    中和區中正里民眾前往錦和高中投票，必須穿越車流頻繁的中正路。（記者翁聿煌攝）

    2022/10/12 10:26

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區中正里的投開票所原本設在里內的社區大樓中庭，自2021年公投時移至中正里外的錦和高中，讓有些年長的阿公阿嬤覺得不方便，必須穿越車流頻繁的中正路，或是爬上高高的人行天橋，盼能將投開票所移回社區，中和區公所副區長薜景忠表示，疫情過後，社區民眾會擔心外人群聚，所以經里長同意，改到較寬敞的學校場地。

    議員參選人張嘉玲表示，她參選以來深入選區大街小巷，與基層選民互動，因此聽見中正里的阿公阿嬤反映，原本的投開票所就設在里內的社區大樓中庭，前往投票很方便，但是自去年公投開始，投開票所遷移至隔著一條大馬路的錦和高中，前往投票必須穿越6線道的中正路，汽機車輛來往頻繁，不然就是要上人行天橋，走的氣喘吁吁，十分不便。

    張嘉玲說，阿公阿嬤希望能把投開票改回到原來的地方，減少往返時間，對老人家也比較安全，經詢問選委會，也認為投開票所以設在本里為優先，只要共識，在選前仍能更改投開票所地點，盼主管機關能夠考量高齡化社會需求，提供民眾便利。

    薛景忠說，先前就曾接獲地方民代反映，但原來的社區大樓經歷疫情，擔心外人群聚，而且原本的投開票所空間較少，因此經與里長協調，將投開票所改設於鄰近的錦和高中，空間明亮寬敞；如果社區還能找到更合適的地點，區公所願考慮重新評估。

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