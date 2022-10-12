被質疑政見「大撒幣」 林佳龍：中央補助新北都不爭取

林佳龍今天上午在市議員鍾宏仁、何淑峰及議員參選人翁震州、林秉宥陪同下，前往新莊宏泰市場掃街。（記者周湘芸攝）

2022/10/12 10:06

〔記者周湘芸／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天前往新莊宏泰市場掃街拜票，被問到新北市長侯友宜選舉辦公室認為他的政見「大撒幣」，每年要多花300多億元預算。他表示，侯友宜把預算拿去做個人包裝跟綁樁，這是資源分配問題，且中央有很多補助，新北市都不去爭取。

林佳龍今天上午在市議員鍾宏仁、何淑峰及議員參選人翁震州、林秉宥團隊陪同下，前往新莊宏泰市場掃街，氣氛熱絡。

林佳龍指出，新北市從台北縣升格後，12年來預算加倍至1800億元，但建設跟福利沒加倍，要把錢用在人民支持的政策上，不要像侯友宜辦了很多活動涉及綁樁、包裝。他要反問侯友宜，難道要反對補助老人裝假牙、敬老卡搭計程車、10萬元青年成家基金支持年輕人嗎？這是資源分配問題。

他表示，侯友宜選擇把歡樂耶誕城提早到選舉前，從11月初開始辦，且預算加倍，新北市社會福利卻是六都人均預算最低。他只是要導正新北市升格沒升級，把預算拿去做個人包裝跟綁樁，這是人民的納稅錢，應該用在人民的社會福利上。

林佳龍指出，另外一部分也可以申請中央補助，像綠色交通這些現在有淨零轉型政策，以及交通部非常多鼓勵公共運輸的預算，新北市都不去爭取。他擔任交通部長時就發現，為什麼很多縣市積極申請，新北就是不願意？導致新北市人均擁有汽機車六都第一、車禍最多、死亡率最高，為什麼不鼓勵大家搭乘綠色公共運輸？不僅能節能減碳，也能降低交通事故，這就是新北現在的問題。

林佳龍今前往新莊宏泰市場掃街。（記者周湘芸攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法