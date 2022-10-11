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    首頁　>　新北市

    新北二重疏洪道驚見浮屍 身分是29歲行政院「王牌小編」

    新北市五股淡水河畔今天下午發現一具浮屍，家屬指認後，確認為9日從台北橋落水之周姓男子。（民眾提供）

    新北市五股淡水河畔今天下午發現一具浮屍，家屬指認後，確認為9日從台北橋落水之周姓男子。（民眾提供）

    2022/10/11 23:35

    首次上稿 23:08
    更新時間 23:35

    〔記者吳仁捷／新北報導〕淡水河新北市五股段今天下午赫見一具浮屍，警方過濾身分、清查鄰近失蹤人口，懷疑浮屍疑為9日於台北橋落水的周姓男子，家屬接獲通知趕抵指認，強忍哀傷指認後難掩哀痛，檢警下午相驗，沒有外傷，家屬也沒有意見，遺體發還家屬，至於落水原因仍待調查釐清；周男是行政院幕僚，為行政院長蘇貞昌與政策宣傳製作不少梗圖、圖卡，他的猝逝讓同事、親友都感驚訝。

    新北市二重疏洪道一號越堤道附近的淡水河畔，今天下午12時許發現一具浮屍，身上遭水流沖刷，只剩一件內褲，警方過濾附近失蹤人口，發現浮屍落水時間、特徵與9日於台北橋落水男子接近，通知家屬指認，家屬強忍悲痛指認確定，警方報請檢方相驗；檢警今天下午相驗周男遺體，沒有明顯外傷，排除外力介入，身上衣物疑遭漲退的水流沖走，至於落水原因，仍待進一步調查釐清。

    據了解，29歲周男任職行政院，被外界稱為「王牌小編」，為蘇貞昌核心幕僚，因點子多，成為製作梗圖王牌，近來情緒低落，9日凌晨3時打給友人，友人趕到三重所報案，但仍沒聯絡上，一小時後，周男被發現在台北橋落水，兩天後在下游發現遺體，但已成冰冷遺體，檢警相驗，排除外力介入。

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