林佳龍鶯歌拜票 籲別讓小英最後兩年失去民意基礎

民進黨新北市長參選人林佳龍（右伸手者）今天至鶯歌區建國市場掃街拜票，一一與攤商打招呼、握手，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

2022/10/11 19:28

〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今天在立委蘇巧慧、多位新北市議員、市議員參選人陪同下至鶯歌區拜票，行程馬不停蹄。林佳龍在出席「鶯歌區競總成立大會」時向台下鄉親表示，這場選舉會是總統蔡英文政府的最新民意，呼籲大家不能讓蔡英文在最後兩年失去民意基礎。

林佳龍先前往鶯歌區建國市場掃街拜票，接著轉往鶯歌福德宮參香祈福，再轉至東鶯活動中心出席成立大會。他在市場掃街時，一一向攤商、民眾握手致意，爭取支持，並肯定蘇巧慧的在地經營，他強調，好的立委可以連結中央跟地方，做好服務和爭取建設讓市民有感。

林佳龍表示，推動建設需要天時地利人和，現在民進黨在中央執政，地方上也要給予支持，他抨擊，國民黨新北市長侯友宜已執政12年，如果功夫好4年就展現出來、8年不得了，但侯友宜做了12年還沒辦法提出大建設，像鶯歌陶瓷要有在世界展現的志氣，但侯友宜沒有遠見和格局，沒有讓鶯歌陶瓷轉型升級，很可惜。

林佳龍批評，侯友宜已經後繼無力，還不敢承諾做滿4年，想學前高雄市長韓國瑜（指當選市長後參選總統），且侯的市政表現也已趨於極限，就像煎魚煎久也要翻面，所以要換林佳龍接棒打拚。林佳龍強調，市民是市長的頭家，他當選後會做滿4年，讓大家找得到人。

林佳龍也提到，現在這個關鍵時刻，國際上都很重視台灣，加上台灣武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫、經濟表現都好，並以民主自由對抗中國文攻武嚇，而這場選舉會是蔡政府最新民意，不能讓蔡總統在最後兩年失去民意基礎，國人的態度相當重要。

「選對的人才能帶來大翻新！」林佳龍指出，要實現新北大翻新，包括將推動危老都更4年4萬戶，1坪換1坪；建立新北自己的交通路網，包括溪北捷運及高快速道路立體化；社會福利方面包括補助65五歲以上長者裝假牙、青年成家基金10萬元，尤其鶯歌陶瓷文化世界知名，未來將透過青創政策做誘因，吸引更多青年返鄉參與。

民進黨新北市長參選人林佳龍（左伸手者）今天至鶯歌區建國市場掃街拜票，一一與攤商打招呼、握手，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍（前左）今前往新北市鶯歌區出席「鶯歌區競總成立大會」」，並授旗給立委蘇巧慧（前右）。記者魏瑾筠攝）。

民進黨新北市長參選人林佳龍（右）今天至鶯歌區建國市場掃街拜票，一一與攤商打招呼、握手，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

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