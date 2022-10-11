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    首頁　>　新北市

    偷拔機車電線裝好心維修被抓包 男詐欺未遂起訴

    新北地檢署。（資料照）

    新北地檢署。（資料照）

    2022/10/11 17:34

    〔記者王定傳／新北報導〕2020年，王姓男子在新北市鶯歌區建國路旁機車停車場，徒手把涂姓民眾的機車下方電容放電式電線拔除後，再向涂某毛遂自薦，謊稱自己是機車行老闆，可以幫忙維修，索費900元，涂某因剛換電池予以拒絕，最後詢問車行老闆才發現只是電線被拔掉，遂報警處理，新北地檢署今日依詐欺未遂罪嫌起訴王男。

    檢警調查，2020年7月9日下午1時許，王男在新北市鶯歌區建國路旁機車停車場，先把涂某的機車下方電容放電式電線拔除後，在附近等待，見涂某無法發動機車，遂上前毛遂自薦，謊稱自己是機車行老闆，可以幫忙維修，索費900元。

    涂某因剛換電池予以拒絕，並牽車離去，最後詢問車行老闆才發現只是電線被拔掉，報警處理，檢方偵辦時，王男否認犯行，辯稱從未來過鶯歌區，但檢方勘驗監視器畫面後認為，王男曾靠近涂某的機車，並將電容放電式電線拔除，因此依詐欺未遂罪嫌起訴。

    此外，王男另被控以相同手法向另一位彭姓女子索費1100元得手，他同樣辯稱自己沒到過鶯歌，檢方調查後認為，本案只有拍到王男尾隨無法發動機車的被害者，並未拍到他破壞彭女機車，認為證據不足處分不起訴。

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