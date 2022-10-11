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    首頁　>　新北市

    綠營批治安差 新北警：勿因一時數據打擊員警士氣

    綠營批評新北市治安差，新北市警察局反駁說，新北市的治安從台北縣時期的末段班竄升到現在的前段班，近年全國各項治安評核都名列前茅。（新北市警察局提供）

    綠營批評新北市治安差，新北市警察局反駁說，新北市的治安從台北縣時期的末段班竄升到現在的前段班，近年全國各項治安評核都名列前茅。（新北市警察局提供）

    2022/10/11 16:31

    〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨立委羅致政今天與台灣教授協會共同召開記者會，批評三重警抓錯人誤傷民眾事件，並質疑新北市治安差，基層警察過勞，新北市長侯友宜的安居樂業政策跳票。市警局澄清，新北市的治安從台北縣時期的末段班竄升到現在的前段班，近年全國各項治安評核都名列前茅，呼籲外界不要因為一時的數據抹滅基層同仁的辛勞、打擊第一線員警的士氣。

    新北市警察局引述內政部統計數據，指新北市犯罪人口率從2011年每10萬人1310人，大幅下降到2020年的647人，2021年更減少到507人，從原本六都第二高降為六都最低，顯示治安穩定。

    市警局指出，新北市幅員遼闊，人口數高達400萬人，佔全國人數6分之1，治安狀況相對複雜，對於任何突發槍擊個案，警方都能在24小時內迅速偵破，並善用「快打2.0plus」建立的「檢警聯繫平台」，溯源追查、揪出隱身背後的不法利益，阻斷金流並摧毀危害社會的黑道幫派組織，只要歹徒敢到新北市犯案，警察絕對會全力偵辦，最短時間內將其繩之以法。

    針對三重員警抓錯人誤傷民眾案件，警察局表示，市長在第一時間明確指示徹底追查真相、依法懲處，並主動將同仁移送地檢署法辦，警察局應向當事人道歉、致意和慰問，取得諒解，至今三重分局及警察局長黃宗仁已11次向當事人慰問並表達歉意。

    警察局強調，新北市8000名警察辛苦投入治安工作，經常不眠不休、疲於奔命，犧牲健康與安全跟歹徒搏命，呼籲外界不要僅比較案件發生數，卻未參考各縣市人口數及警方在案件偵辦上的努力，來斷言治安狀況不佳，更不要因為一時的數據抹滅基層同仁辛勞、打擊第一線員警的士氣。

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