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    新北幼兒園推程式教育 已有22間加入

    小朋友玩沙堡，學程式。（新北市政府教育局提供）

    小朋友玩沙堡，學程式。（新北市政府教育局提供）

    2022/10/11 16:20

    〔記者林欣漢／新北報導〕新北市推動程式教育向下扎根，從幼兒園就有藉由繪本、遊戲、兒歌、藝術等活動，將程式教育融入生活化的課程，教育局表示，目前已經有22間幼兒園參與程式教育課程，包含附幼、市幼和私立幼兒園，未來還會逐年增加參與校數，教案等相關資訊都有放上「新北市幼兒教育資源網」，歡迎各幼兒園下載參考。

    教育局今天在新莊思賢國小附設幼兒園舉辦「學前程式教育種子教師培訓共備社群成果展」，活動中幼兒透過平板與電腦操作程式演奏音樂，並展示用程式創作的繪本，再由老師協助編輯成動畫，令人驚艷。

    教育局長張明文表示，新北市自109學年度成立全國首座學前程式教育資源交流中心，希望幼生除了學習中文、英文，還能接觸程式語言，並邀請新北市教師會一起推動種子教師共同備課及課程研發，藉由繪本、遊戲、兒歌、藝術等活動，讓孩子從遊戲中培養邏輯運算思維能力。

    教育局說明，學前程式教育包括「平板Scratch JR」以積木圖像讓孩童學習基礎編碼概念；「KIBO機器人」則結合美勞手作品與程式設計，透過程式條碼指揮機器人完成任務；不插電桌遊能發展邏輯思考、推理及解決問題的能力。讓孩子與科技的接觸方式，不再只是父母的手機及平板，而是邊玩邊學習，訓練運算思維，打造邏輯腦。

    思賢國小附幼主任高櫻芷提到，幼兒園在導入程式教育時，一開始是運用機器人結合繪本故事，但是總覺得可以再多做些什麼，於是在共同備課討論時，將在地中港大排的課程「都市綠精靈」結合程式教育，透過資訊科技關懷在地議題，當看到孩子的學習成果時，心中充滿對教學的熱情與感動。

    小朋友透過掃描實體積木上的程式條碼，指揮機器人完成前進、後退、左轉、右轉等各種任務。（新北市政府教育局提供）

    小朋友透過掃描實體積木上的程式條碼，指揮機器人完成前進、後退、左轉、右轉等各種任務。（新北市政府教育局提供）

    小朋友共同用程式創作的繪本，再由老師協助編輯成動畫故事。（新北市政府教育局提供）

    小朋友共同用程式創作的繪本，再由老師協助編輯成動畫故事。（新北市政府教育局提供）

    教育局長張明文（左）與孩子一起操作程式來演奏音樂。（新北市政府教育局提供）

    教育局長張明文（左）與孩子一起操作程式來演奏音樂。（新北市政府教育局提供）

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