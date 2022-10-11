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    首頁　>　新北市

    椿腳三峽中埔里長參選人被打 林金結譴責暴力

    參選三峽區中埔里長的翁聖濰被打傷。（林金結提供）

    參選三峽區中埔里長的翁聖濰被打傷。（林金結提供）

    2022/10/11 14:43

    〔記者翁聿煌／新北報導〕參選新北市三峽區中埔里長的翁聖濰於10日晚間10點遭蒙面者以疑似槍托鈍器打傷，要他「不要再選了」，新北市議員林金結今天前往探視，表示絕對譴責選舉暴力，要求三峽分局把歹徒以及幕後的指使者繩之以法，警方表示已在積極偵辦中，並針對參選人總部加強巡邏。

    林金結表示，檢視當晚發生的情況，歹徒顯然有事前規劃，背後顯然還有幕後指使者指揮犯案，因為翁聖濰3月就投入參選，平時就會在里上組織夜間巡邏，歹徒熟悉他的夜間巡視路線，刻意挑在沒有人的路口巧遇獨自一人的參選人，不僅對他嗆聲、且又暴打他，實在太可惡。

    林金結說，日前翁聖濰參加完「侯友宜、林金結土城聯合競選總部成立造勢大會」返家途中，就有人當面警告翁聖濰叫他退選，恐嚇說「已經給你機會了，最好你自己知難而退」，他強烈懷疑翁聖濰被警告與被打兩者有連帶關係。

    翁聖濰表示，蒙面歹徒的嗆聲語言、動作等，講的都是跟選舉相關的事情，他認為頭部是被疑似槍托的重物暴打，雙手護頭但還是被傷及頭部後側腫大、面部兩眼眼側都有傷口，身體多處被踹打，目前已經報案，希望警方盡快把歹徒抓起來、繩之以法。

    林金結表示絕對譴責選舉暴力，不容許新北市發生選舉暴力事件，要求警察局要把歹徒以及幕後的指使者揪出來、繩之以法。

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