侯陣營批林佳龍政見大撒幣 林競辦反批：新北市府宣傳活動不手軟

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城批評，新北市政府宣傳活動毫不手軟，新北耶誕城經費創下史上經費最多、時間最長。（民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城提供）

2022/10/11 14:07

〔記者魏瑾筠／新北報導〕國民黨新北市長侯友宜選舉辦公室今召開記者會抨擊，民進黨新北市長參選人林佳龍缺乏財政概念，提出多項「大撒幣」政見，統計1年要多花費300多億元預算，質疑林佳龍開出「芭樂票」。林佳龍競選辦公室發言人李坤城反批，新北市政府宣傳活動毫不手軟，今年新北耶誕城經費創下史上經費最多、時間最長。

李坤城表示，謝謝侯陣營幫忙整理出林佳龍希望推動，而侯友宜不願意推動的政策，但包括興建溪北捷運、女性凍卵、增加2-3歲幼幼班等政策，侯陣營並沒有列舉，歡迎跟進。另外各項青年、長者、幼兒政策在市府預算中增加相當有限，少辦幾場活動就有了，但卻是市民重要的需求，試問侯友宜是要放棄最需要市府協助的族群嗎？這些被放棄的市民又如何能安居樂業？

李坤城提到，綠色交通是全世界淨零排碳的重要路徑，這也是侯陣營花大錢舉辦論壇的宣傳之一，只願意砸錢宣傳，卻連功課都不做？李坤城說，政府推動綠色點數，經費來源包括中央補助的預算，都必須投入，侯市府不推動綠色運輸，也難怪公共運輸成長停滯，侯陣營在過去侯市長領導主政下的12年來，新北市毫無大突破的政策，升格後無法升級，展現新北大格局。

李坤城也提到，市府在宣傳活動上毫不手軟，新北耶誕城即將在選舉年來一場特殊「大造勢」，除了2022年底選戰，還要替侯友宜的總統之路鋪排，創下史上經費最多，預算將近7000萬元，是前任朱市長的2倍。

李坤城表示，今年新北耶誕城活動時間最長，從11月11日開城至2023年1月2日才落幕，長達53天，耶誕城固然帶來商機與人潮，卻連帶導致周邊交通惡劣，毫無配套可言，更引起周邊住戶民眾抱怨四起。

另，李坤城表示，侯陣營接連指控林佳龍抄襲政見，卻完全拿不出證據，如果再犯，絕不排除採取法律途徑。

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