浮洲都市計畫發問卷打發居民？ 新北市府：年底再辦公展說明會

針對板橋浮洲都市計畫案爭議，新北市議員參選人黃淑君（著背心者）協助居民向市府陳情。（黃淑君提供）

2022/10/11 13:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議員參選人黃淑君今天表示，板橋浮洲都市計畫通盤檢討案說明會日前因疫情取消，但是近期接獲民眾陳情，指已收到市府城鄉局寄發的問卷，對於是否填寫充滿疑惑，擔心不填寫恐讓權益受損，另一方面又擔憂填寫後，市府會把問卷調查視同「已經舉辦過說明會」，變相取消實體會議。

城鄉局表示，板橋浮洲都市計畫2021年底經新北市都市計畫委員會審議通過，送內政部審議，經內政部召開小組會議，請市府再辦理公開展覽說明會及區段徵收公益性必要性報告問卷調查，預計年底再辦理公開展覽說明會。

黃淑君說，內政部因計畫實施時間過長，退回新北市政府再行公開展覽，並多方搜集民眾意見；她屢次接獲居民陳情，指城鄉局舉辦說明會，要求浮洲地區居民得跨越浮洲橋到溪崑地區參與，未因地制宜，反而讓人覺得「多此一舉」且毫無誠意。

黃淑君提到，先前說明會因疫情升溫暫緩，城鄉局未提及復辦，倒是寄發給每位居民一份問卷，居民擔憂也充滿疑惑，認為城鄉局想要用問卷打發，目前已協助居民向市府遞交陳情書。她質疑，新北市長侯友宜喊出要改變，但是從局處做事草率的態度上，看不出想要改變的決心，反而看到忙著選舉而忽略市政的怠惰。

城鄉發展局局長黃國峰表示，市府2019年重啟板橋浮洲通檢案，經諮詢地方需求，提出修正方案內容，也多次召開座談會，向議員、里長及民眾溝通，歷經13次新北市都委會專案小組會議，期間安排陳情人參與會議表達意見。針對大觀路一段28及29巷社區排除區段徵收範圍、道路調整減少拆遷、古蹟與宗教信仰保存、既有工廠輔導等議題，新北市都委會已就民眾提出的陳情意見妥適處理，獲得初步共識。

黃國峰說，市府今年8月配合內政部意見，針對區段徵收範圍發放地主意願調查問卷，了解當地民眾想法，作為後續辦理公展說明會的參考，並持續與民眾溝通、化解疑慮，9月29日應里長邀請，至當地說明區段徵收問卷內容及接受陳情，相關陳情意見市府已提送內政部審議。

針對板橋浮洲都市計畫案爭議，新北市議員參選人黃淑君（右）協助居民向市府陳情。（黃淑君提供）

新北市板橋浮洲都市計畫通盤檢討案，預計年底再次辦理公開展覽說明會。（城鄉發展局提供）

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