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    首頁　>　新北市

    越南女紋繡師私營醫美 材料都用中國黑心貨

    移民署新北市專勤隊人員前往吳女工作室查緝，吳女只能在一旁乖乖配合。（記者徐聖倫翻攝）

    移民署新北市專勤隊人員前往吳女工作室查緝，吳女只能在一旁乖乖配合。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/10/11 12:05

    〔記者徐聖倫／新北報導〕越南裔37歲吳姓女子嫁來台灣後開始學習美容、紋繡，而沒有醫師執照的吳女竟然私營醫美工作室，替人進行醫美手術，有民眾慕名而來，但術後對結果不滿意，向吳女求償竟遭封鎖，報案後才知吳女根本不是醫師。移民署新北市專勤隊今年中旬前往抓人，最終將吳女依違反藥事法、醫師法送辦，本月判緩起訴，但需繳交罰金36萬元。

    吳女嫁來台17年，初期吳女努力向上，一邊做洗碗工一邊學習紋繡、美容美髮技術，4年前還獲得「美國密西根MNS國際菁英盃競賽『半永久化妝術紋繡組』優勝」的肯定。而在這期間，吳女也在越南私下經營醫美工作室，替人豐胸、打玻尿酸、割雙眼皮等，更在去年將工作室移來台灣違法營業。

    據了解，吳女在自己的臉書粉絲專業PO上手術畫面、客人術後心得等攬客，有民眾受騙消費，但後來結果不如人意，要找吳女求償時卻屢吃閉門羹，吳女大搞消失，最終受害民眾只能報案求援。

    移民署新北市專勤隊今年中旬前往逮人，最終在桃園市桃園區朝陽公園附近某公寓將吳女逮捕，並扣回玻尿酸、肉毒桿菌、麻醉劑、人工假體、縫線、針具、手術刀械及雷射除毛機等贓證物。專勤隊表示，吳女除了沒有醫師執照，報價時還都會提高價格，再給客人殺價，更開班招募學員，並以低價手術費用徵求模特做示範教學或讓學員操作練習。

    偵訊時，吳女承認犯案，後還被查出吳女所使用器械均為中國淘寶黑心貨，比如除毛機購回後，初次試用便燒毀，還好沒有用在民眾身上。專勤隊後續將吳女送辦，桃園地檢署予以緩起訴處分，但吳女必須繳付罰金36萬元。

    吳女在臉書上分享手術畫面，並以此攬客。（記者徐聖倫翻攝）

    吳女在臉書上分享手術畫面，並以此攬客。（記者徐聖倫翻攝）

    移民署新北市專勤隊發現，吳女所用器材多為中國淘寶黑心貨，圖中雷射除毛機即是。（記者徐聖倫翻攝）

    移民署新北市專勤隊發現，吳女所用器材多為中國淘寶黑心貨，圖中雷射除毛機即是。（記者徐聖倫翻攝）

    移民署新北市專勤隊扣下吳女所使用的所有醫美材料。（記者徐聖倫翻攝）

    移民署新北市專勤隊扣下吳女所使用的所有醫美材料。（記者徐聖倫翻攝）

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