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    新北「人氣宵夜票選爭霸賽」登入元宇宙正式開戰

    新北市長侯友宜參加「20餓餓新北夜胃眠」系列活動。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜參加「20餓餓新北夜胃眠」系列活動。（記者翁聿煌攝）

    2022/10/11 11:50

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市研考會開拓發展元宇宙勢力，與XRSPACE與食力傳媒合作，以宵夜為主題，推出「20餓餓新北夜胃眠」系列活動，要在元宇宙平台票選人氣宵夜店家、深夜食堂名人聊天室及發行新北餓餓元年NFT紀念款，串聯生活議題，協助市民體驗元宇宙科技發展，研考會主委林豐裕說，盼結合新北幣，吸引民眾去店頭消費，帶動新北夜經濟成長。

    新北市長侯友宜說，新北市夜生活精采，這次精選30間人氣宵夜店家，在元宇宙空間中打造投票專區，不論是火鍋、湯包、串燒、米粉湯種類包羅萬象，滿足全民的味蕾，他也化身新北虛擬城導覽員，下載GOXR APP，進入投票空間瀏覽，與餐飲業者視訊交流，給予店家投票鼓勵，邀請民眾用行動支持喜愛的宵夜店家，投票即享抽獎資格，可抽萬元禮券，11月起，邀請大家直接去30個宵夜店家門口下載新北幣，即刻獲得100點宵夜金。

    研考會表示，11月另將舉辦3場新北深夜食堂名人聊天室，由主持人蔡尚樺與侯友宜，大談最懷念的宵夜美食，研考會與食力傳媒合作進軍虛擬實境場域，獨家發布400個「新北餓餓元年NFT紀念款」，發行豪酸、香甜、勁辣、五香以及1款賦能款，獲得賦能款NFT的市民，就有機會和深夜食堂名人嘉賓共遊人氣宵夜店家，凡取得「新北餓餓元年NFT紀念款」的民眾，另可獲得500點新北幤宵夜金，活動相關資訊詳見官網

    新北市研考會開拓發展元宇宙勢力，與XRSPACE與食力傳媒合作，以宵夜為主題，推出「20餓餓新北夜胃眠」系列活動。（記者翁聿煌攝）

    新北市研考會開拓發展元宇宙勢力，與XRSPACE與食力傳媒合作，以宵夜為主題，推出「20餓餓新北夜胃眠」系列活動。（記者翁聿煌攝）

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