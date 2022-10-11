侯友宜選辦批林佳龍政見大撒幣 1年多花新北市300億預算
〔記者賴筱桐／新北報導〕「佳龍大撒幣，錢從哪裡來？」新北市長侯友宜選舉辦公室今天上午召開記者會，批評民進黨新北市長參選人林佳龍缺乏財政概念，自參選以來，提出多項「大撒幣」政見，統計1年要多花費300多億元預算，但新北市獲得的統籌分配款人均預算1年不到1萬元，位居六都之末，侯選辦質疑林佳龍開出「芭樂票」，把市民當做「盤子」，只顧自己當「阿舍市長」。
新北市議員參選人呂家愷指出，林佳龍提出每月500點的綠色交通點數，每年要花費近240億元；青年成家基金10萬元，以新北市每年2萬多對結婚新人計算，需要20億元；敬老卡從480點增加為600點約9.5億元；老人假牙補助5億元；智慧觀光周遊券25億元，加上其他政見，累計新北市1年要多花費300多億元，「請問錢從哪裡來？」難道林佳龍又要像以前當台中市長時挖東牆、補西牆，大砍老人健保預算與大漲地價稅，「就為了幫你這位阿舍市長買單？」
侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，林佳龍在各種造勢場合常自豪說，若選他當市長，「中央地方一條龍，建設沒問題」，但此論述相當荒謬，中央本應不分藍綠協助地方建設，依照林佳龍的說法，豈不是政黨、個人才是決定中央是否補助的關鍵？「政治學博士出身的林佳龍，是裝傻還是無知？或是在恐嚇新北市民？」
立法委員洪孟楷表示，根據財政部國庫署資料統計，2022年各縣市統籌分配款，六都中以台北市人均1萬8890元最多，新北市人均僅9176元，為六都最少，民進黨全面執政6年多，在新北市有9席立委，至今未提出財政收支劃分法修正案。
洪孟楷說，新北市府面臨龐大財政負擔，仍想盡辦法開源節流，推動各項建設，林佳龍身為民進黨有聲量的政治人物，不幫新北市提出建言，還一味大撒幣、政見買票，「根本是草包！」若真要幫助新北，請民進黨籍立委趕快推動財劃法修正案，促中央給新北市更多資源。