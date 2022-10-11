侯友宜選辦批林佳龍政見大撒幣 1年多花新北市300億預算

新北市長侯友宜選舉辦公室召開記者會，質疑民進黨新北市長參選人林佳龍提出的「大撒幣」政見，每年要多花300億元預算。左起為侯友宜選辦發言人吳亮賢、立委洪孟楷、新北市議員參選人呂家愷。（記者賴筱桐攝）

2022/10/11 11:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕「佳龍大撒幣，錢從哪裡來？」新北市長侯友宜選舉辦公室今天上午召開記者會，批評民進黨新北市長參選人林佳龍缺乏財政概念，自參選以來，提出多項「大撒幣」政見，統計1年要多花費300多億元預算，但新北市獲得的統籌分配款人均預算1年不到1萬元，位居六都之末，侯選辦質疑林佳龍開出「芭樂票」，把市民當做「盤子」，只顧自己當「阿舍市長」。

新北市議員參選人呂家愷指出，林佳龍提出每月500點的綠色交通點數，每年要花費近240億元；青年成家基金10萬元，以新北市每年2萬多對結婚新人計算，需要20億元；敬老卡從480點增加為600點約9.5億元；老人假牙補助5億元；智慧觀光周遊券25億元，加上其他政見，累計新北市1年要多花費300多億元，「請問錢從哪裡來？」難道林佳龍又要像以前當台中市長時挖東牆、補西牆，大砍老人健保預算與大漲地價稅，「就為了幫你這位阿舍市長買單？」

侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢表示，林佳龍在各種造勢場合常自豪說，若選他當市長，「中央地方一條龍，建設沒問題」，但此論述相當荒謬，中央本應不分藍綠協助地方建設，依照林佳龍的說法，豈不是政黨、個人才是決定中央是否補助的關鍵？「政治學博士出身的林佳龍，是裝傻還是無知？或是在恐嚇新北市民？」

立法委員洪孟楷表示，根據財政部國庫署資料統計，2022年各縣市統籌分配款，六都中以台北市人均1萬8890元最多，新北市人均僅9176元，為六都最少，民進黨全面執政6年多，在新北市有9席立委，至今未提出財政收支劃分法修正案。

洪孟楷說，新北市府面臨龐大財政負擔，仍想盡辦法開源節流，推動各項建設，林佳龍身為民進黨有聲量的政治人物，不幫新北市提出建言，還一味大撒幣、政見買票，「根本是草包！」若真要幫助新北，請民進黨籍立委趕快推動財劃法修正案，促中央給新北市更多資源。

新北市長侯友宜選舉辦公室統計民進黨新北市長參選人林佳龍提出的政見，每年要多花300億元預算。（侯友宜選辦提供）

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