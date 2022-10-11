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    打侯友宜力道不夠強？ 林佳龍：侯志在2024總統大選是致命傷

    民進黨新北市長參選人林佳龍認為，對手、國民黨新北市長侯友宜志在2024總統大選，是侯的最大致命傷。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍認為，對手、國民黨新北市長侯友宜志在2024總統大選，是侯的最大致命傷。（記者魏瑾筠攝）

    2022/10/11 11:15

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕有關媒體詢問，民進黨新北市長參選人林佳龍打對手、國民黨新北市長侯友宜力道不夠強；林佳龍回應，侯友宜志在2024總統大選，讓新北市民覺得要選市長，就不應該選後馬上落跑徵求更大的職位，這是某種致命傷。

    林佳龍今天上午在立委蘇巧慧、多名新北市議員參選人陪同下，前往新北市鶯歌區建國市場掃街拜票前接受媒體聯訪，媒體問及，感覺打對手侯友宜的力道不是太強，力道不是很夠？

    林佳龍對此回應，選戰是有節奏的，因為他接受徵召提名、投入整個選戰只有4個月的時間，現在過了上半場，已經把整個團隊都組織起來，大家非常團結，文宣政見也都準備好一一的釋出。

    林佳龍表示，接下來就是後援會，中型、大型的活動一場一場推出，隨著選舉到最後1個月，整個該準備的工作都準備好之後，會進行最後的衝刺，這是有節奏的。

    至於所謂是不是打誰的問題，林佳龍強調，此次選舉訴求「新北大翻新」就是最好定義這場選舉，因為對手是已經做了12年的市長、副市長，有做事是應該的，但是相對其他的城市，新北進步比較慢，在平面雜誌的評比都是吊車尾或是末段班。

    林佳龍說，這個時候大家會希望能夠求新求變，所以大翻新就是林佳龍和侯友宜的超級比一比，包括大格局、翻轉軸線，還有新的市政願景一一推出，讓人民在選擇的時候，除了候選人，也代表要推動新北發展不同的方向。

    此外，林佳龍認為，最大的問題是侯友宜志在2024，也感受到新北市民覺得說，既然要選市長，就不應該選了之後馬上落跑徵求更大的權位，這一點也是對方某種致命傷。

    林佳龍說，一個是新北大翻新，作為選戰訴求，有打動人心；第2個就是對手口口說的好好做事，但心裡想的是2024，這也是人民在選擇時最強烈的一個依據。

    民進黨新北市長參選人林佳龍（左舉手者）今天至鶯歌區建國市場掃街拜票，一一與攤商打招呼、握手，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（左舉手者）今天至鶯歌區建國市場掃街拜票，一一與攤商打招呼、握手，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（右）今天至鶯歌區建國市場掃街拜票，一一與攤商打招呼、握手，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（右）今天至鶯歌區建國市場掃街拜票，一一與攤商打招呼、握手，爭取支持。（記者魏瑾筠攝）

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