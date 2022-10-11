終結4年10個月的流浪 飼主尋回「小八」惹人憐

走失4年10個月的「小八」被尋獲，飼主十分開心。（新北市動保處提供）

2022/10/11 09:54

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市動物保護防疫處日前接獲民眾通報汐止區環山路慈念宮前有流浪狗出沒，動保處立即派員誘捕到1隻黑狗，新店動物之家將犬隻帶回並掃描晶片，發現竟然有人飼養，立即通知飼主來領回，飼主張先生立即出現，表示黑狗「小八」已經走失4年10個月，當時全家出動找尋不得，家人很傷心，這次會好好把牠看緊，照顧「小八」到終老。

住在台北市民生社區的飼主張先生說，黑狗名叫「小八」，原本養了5年多，後來走失長達4年又10個月，當初牠突然跑走時，全家出動仍遍尋不著，家人非常傷心，本已放棄希望，沒想到竟然接到新店動物之家電話通知，讓他們尋回愛犬。

張先生在新店動物之家領回時，他用LINE傳照片給他爸爸看，他爸爸看到照片後，馬上眼框泛紅，感嘆說「不知這些年，牠在外面受多少苦，身上都皮膚病，連鬢角都白了，現在領回家可以好好照顧到終老」，張先生說把「小八」帶回家後會繫上狗鏈，不會讓牠再走失了。

新北市動保處長楊淑方表示，民眾如有寵物遺失，可以上動保處「遺失協尋專區」網頁張貼協尋公告，如已完成寵物登記，有民眾撿到送交各動物之家，都會第一時間通知飼主前來領取，

「小八」被尋獲，飼主開心前來認領。（新北市動保處提供）

黑狗「小八」從台北市民生社區走失，4年10個月後在汐止山區宮廟被尋獲。（新北市動保處提供）

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