陪小朋友吃晚餐！賴清德擔任一日志工 呼籲關注都市原住民

副總統賴清德（左）幾天前擔任一日晚餐志工，陪都市原住民孩子們用餐，並盼各界多關注都市原住民議題。（圖擷取自賴清德臉書影片）

2022/10/10 23:52

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統賴清德昨在臉書貼出幾天前未公開行程，他前往至善基金會新北市汐止Wawa森林兒少社區聚點，擔任一日晚餐志工，與都市原住民孩子們，一起度過課後的共學日常。他並盼社會共同關注都市原住民議題，一起努力，讓孩子都能快樂長大！

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賴清德說，台灣有許多都市原住民家庭，難以同時負擔經濟壓力與照顧責任，因此，長期投入偏鄉原住民兒少發展服務的至善基金會，來到汐止紮根、展開都原兒少發展工作，打造一個休憩共學的社區生活空間，串起友善孩子成長的在地網絡。

他說，在互動交流的過程中，孩子們興奮地分享校園生活，從他們天真的童言童語和笑容中，就能知道在Wawa森林裡，他們不僅獲得了輔導陪伴，還有無盡的愛與支持。

副總統說，感謝長期投入都原兒少發展的團體，以及社會各界的支持與付出，藉由這個機會，他要邀請大家，共同關注都市原住民議題，用行動相挺、給都原孩子更好的成長環境。

賴清德並說，政府也會持續完備相關政策，今年 7 月，政府已經核定了強化社會安全網第二期計畫，預計在 5 年內投入 407 億元。我們會持續投入更多資源和人力，和民間攜手打造更完善的社會安全網，讓孩子能夠快樂地長大、讓台灣社會更加美好！

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