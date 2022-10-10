返鄉助選劉建國！ 林佳龍：雲林鄉親大團結是輸贏關鍵

民進黨新北市長參選人林佳龍今天晚上回麥寮家鄉幫雲林縣長參選人劉建國站台助講，呼籲雲林鄉親大團結。（記者黃淑莉攝）

2022/10/10 22:57

〔記者黃淑莉／雲林報導〕民進黨雲林縣長參選人劉建國、麥寮鄉長參選人許忠富聯合競選總部今天晚上在麥寮鄉舉行成立大會，同黨新北市長參選人林佳龍暫停個人競選行程，趕回雲林為劉建國助講，現場湧入3000多名支持群眾，高喊凍蒜、加油。

今天東北季風增強，入夜後氣溫再降、風勢更強勁，還是擋不住支持者熱情，現場座無虛席湧入逾3000名支持者，高喊凍蒜、加油聲此起彼落。

林佳龍指出，劉建國擔任立委爭取到國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心、台大二期擴建經費達150億元，另外還有國道3號古坑交流道側車道、斗六鐵道高架化都是他一步一腳印爭取。

林佳龍表示，劉建國有骨氣、有志氣，不在有勢力的人前低頭，有愛心傾聽弱勢、長輩的聲音，清廉、親政、愛鄉土，又有好央甲的團隊，他有信心劉建國若當選雲林縣長雲林人可以出頭天，選到好人才才有好將來。

林佳龍強調，年底選戰他與劉建國輸贏的關鍵就是雲林鄉親大團結，新北市超過80萬名雲林人，拜託大家打電話，戶籍在雲林的支持劉建國、戶籍在新北市的支持林佳龍。

劉建國表示，雲林人口流失不斷，要冷靜、有智慧思考，如何把雲林人留住，他爭取國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心、雲林台大二期擴建，打造一個醫療照護的重鎮，將長輩顧好，讓年輕人免煩惱。

劉建國說，嘉義縣4年打造6個產業園區，雲林一個新的產業園區都沒有，另外雲林縣15歲到29歲青少年失業率也是全國最高，拜託鄉親給他與民進黨提名的鄉鎮市長參選人機會，趕緊盤整土地，建造一個適合雲林的產業園區，把雲林子弟留在地方，找回出外子弟。

因要接待來台參加國慶活動的外賓，副總統賴清德臨時取消今晚雲林的助選活動，但他透過CF向鄉親請託，他說，雲林鄉親長期站在民主第一線，懇請雲林鄉親當蔡英文總統的後盾，年底選戰全力支持民進黨提名的參選人，給蔡總統有更好的民意、力量，處理海內外的挑戰，讓台灣在國際繼續穩定前進。

現場湧入逾3000名支持群眾高喊凍蒜、加油。（記者黃淑莉攝）

民進黨雲林縣長參選人劉建國與麥寮鄉長參選人許忠富麥寮聯合競選總部今天晚上成立，劉建國懇親鄉親讓他與民進黨提名鄉鎮市長參選人機會一起打造新雲林。（記者黃淑莉攝）

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