「對瑞芳有個夢」侯友宜：盼用昔日台車帶動地方發展

國民黨新北市長參選人侯友宜（手持麥克風者）與國民黨市議員參選人蕭敬嚴今天下午舉行瑞芳、平溪、雙溪、貢寮成立大會；侯友宜籲請鄉親給年輕人一個機會。（侯友宜競選總部提供）

2022/10/10 16:35

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜的瑞芳、平溪、雙溪、貢寮聯合競選總部成立大會今天（10日）下午成立，侯友宜指出，他心裡對瑞芳有個夢，希望有機會讓台車帶動地方的發展，他會繼續努力完成，也希望能讓下一代比現在更好。

瑞芳、平溪、雙溪、貢寮聯合競選總部今天在瑞芳火車站前廣場舉辦造勢活動，現場湧入約500人力挺侯友宜連任。侯友宜也授戰旗給瑞芳區主委廖黃寶桂、平溪區主委林光榮、雙溪區主委陳伯瑋、貢寮區主委張本賢，大家作伙拚連任。

侯友宜說，感謝大家不畏陰雨還來現場支持，他跟里長都是好朋友，里長們都在東北四區幫忙照顧所有市民，也感謝里長們幫忙看頭看尾，里長的事情就是里民的大小事。

侯友宜細數市長任內對東北角地區的建設，包括瑞芳現在有現代化的圖書館，瑞三礦業整煤廠也整理完開放參觀，先前也有點亮十三層的活動，附近更有深澳鐵道自行車，沿路的風景都很美麗；該拚的建設他會繼續拚下去，不管是馬路、水溝、環境都會做下去。

侯友宜指出，他推動遠距醫療偏鄉照顧，也感謝里長幫忙送藥；他也大力推動農產品，鼓勵青農回鄉發展，讓年輕人接棒繼續服務，帶動偏鄉願景。

他說，希望帶動瑞芳地區的觀光，過去曾討論過利用以前的軌道把台車做起來，他還要繼續努力來完成，不過需要中央的支援並克服環境汙染，以及環保人士的支持，他會努力再努力。

另外今天也是侯友宜、蕭敬嚴聯合競選總部成立大會，侯友宜致贈蕭敬嚴好彩頭、鳳梨，同時也為蕭敬嚴授戰旗，讓年底的選戰，雙雙順利高票當選。侯友宜說，東北角要讓有年輕人繼續服務，請大家給蕭敬嚴機會，才能把棒子接下去。

國民黨新北市長參選人侯友宜（前排左三）與國民黨市議員參選人蕭敬嚴今天下午舉行瑞芳、平溪、雙溪、貢寮成立大會；侯友宜籲請鄉親給年輕人一個機會。（侯友宜競選總部提供）

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