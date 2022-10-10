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    首頁　>　新北市

    朱立倫嗆別酸言酸語 林佳龍：朱與侯友宜關係路人皆知

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中）受訪稱，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜間的關係「路人皆知」，兩人都有志於2024總統大位。（記者魏瑾筠攝）

    民進黨新北市長參選人林佳龍（中）受訪稱，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜間的關係「路人皆知」，兩人都有志於2024總統大位。（記者魏瑾筠攝）

    2022/10/10 16:02

    〔記者魏瑾筠／新北報導〕民進黨新北市長參選人林佳龍今受訪稱，國民黨主席朱立倫很想把國民黨新北市長侯友宜綁在新北市，引起朱立倫反嗆「是在嘲諷侯友宜」；林佳龍今下午再反擊，稱朱、侯的關係「路人皆知」，更斬釘截鐵表示2人都有志於2024總統大位。

    林佳龍先前稱尋求連任的侯友宜「切割國民黨」，今天上午引起朱立倫批評，可見林4年前沒有關心侯；林佳龍今天上午回嗆朱立倫很關心侯友宜可以綁在新北市，因為朱自己有意2024總統大選；朱立倫於今天下午反酸林是在嘲諷侯友宜，不要這麼無聊、不要這麼酸言酸語。

    林佳龍今天下午表示，朱立倫跟侯友宜之間的關係路人皆知，2人都有志於2024總統大位，尊重他們黨內的競爭，但林佳龍說，這次新北市長的選舉，不是像朱立倫過去一樣發生的帶職參選總統，再向市民道歉。

    林佳龍表示，侯友宜過去是朱立倫的副手，希望他不要變成朱立倫2.0，至於朱立倫的講法聽聽就好，大家關心的還是這次年底選舉新北怎麼樣能夠大翻新。

    媒體追問，是否覺得朱立倫在新北市長選戰中確實有在為自己2024著想？林佳龍強調，朱立倫已經有前科，他當然會想要把侯友宜綁在新北，這也是侯友宜自己說勇於承擔2024責任的時候，就發生的事情。

    媒體再問，今天朱、侯2人先後出席新北市議員參選人蕭敬嚴的活動，未同台，林佳龍則表示，他們活動怎麼安排不予置評，尊重他們。

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