為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　新北市

    蔡英文稱願與北京找尋台海和平方法 朱立倫：國民黨去交流就被說賣台

    蔡英文總統今天在國慶演說中指出，「願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」，國民黨主席朱立倫表示，他很好奇，國民黨最近去交流去對話，就被蔡總統說成是去賣台、去投敵。（國民黨主席朱立倫辦公室提供）

    蔡英文總統今天在國慶演說中指出，「願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」，國民黨主席朱立倫表示，他很好奇，國民黨最近去交流去對話，就被蔡總統說成是去賣台、去投敵。（國民黨主席朱立倫辦公室提供）

    2022/10/10 15:56

    〔記者俞肇福／新北報導〕蔡英文總統今天在國慶演說中指出，「願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」，國民黨主席朱立倫表示，國民黨日前派人去中國看台商、台胞、台生，就被說成是賣台、是投敵，蔡總統今天自己說「兩岸要對話、要交流」。朱立倫強調，請總統拿出方法，不要空喊口號。

    針對蔡總統國慶演說致詞中講了數十次台灣，只講了3次中華民國。對此，朱立倫表示，他在現場的感受，民進黨再怎麼講就是要把中華民國隱形化，但是他要說，中華民國是最偉大的資產，也是確保區域和平的最重要資產。

    朱立倫表示，蔡總統國慶演說中指出，希望兩岸可以開始交流、找一些對話方式；朱立倫說，他很好奇，國民黨最近去交流去對話，就被蔡總統說成是去賣台、去投敵，真不知道民進黨是甚麼標準？國民黨去看看台胞、台生、台商，這哪裡有錯。

    朱立倫說，那蔡總統今天又反過來說，趕快可以去交流，你要對話如何對話，請蔡總統提出方法來，不要空喊口號。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡英文國慶演說 國民黨︰玩兩面手法使台灣陷險境
    2022/10/10 15:41

    蔡英文國慶演說 國民黨︰玩兩面手法使台灣陷險境
    總統國慶演說 陸委會：國家主權沒有任何妥協空間
    2022/10/10 15:12

    總統國慶演說 陸委會：國家主權沒有任何妥協空間

    仁武澄德特區優勢 公園概念輕豪宅夯
    評蔡英文國慶演說 江啟臣：文青式喊話不知傳達什麼訊息
    2022/10/10 14:10

    評蔡英文國慶演說 江啟臣：文青式喊話不知傳達什麼訊息
    蔡英文國慶演說5關鍵字 黨政人士：破除中國框架的「新常態」
    2022/10/10 12:25

    蔡英文國慶演說5關鍵字 黨政人士：破除中國框架的「新常態」
    新北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播