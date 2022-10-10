蔡英文稱願與北京找尋台海和平方法 朱立倫：國民黨去交流就被說賣台

蔡英文總統今天在國慶演說中指出，「願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」，國民黨主席朱立倫表示，他很好奇，國民黨最近去交流去對話，就被蔡總統說成是去賣台、去投敵。（國民黨主席朱立倫辦公室提供）

2022/10/10 15:56

〔記者俞肇福／新北報導〕蔡英文總統今天在國慶演說中指出，「願意和北京當局，尋找雙方可接受的維持台海和平穩定的方法」，國民黨主席朱立倫表示，國民黨日前派人去中國看台商、台胞、台生，就被說成是賣台、是投敵，蔡總統今天自己說「兩岸要對話、要交流」。朱立倫強調，請總統拿出方法，不要空喊口號。

針對蔡總統國慶演說致詞中講了數十次台灣，只講了3次中華民國。對此，朱立倫表示，他在現場的感受，民進黨再怎麼講就是要把中華民國隱形化，但是他要說，中華民國是最偉大的資產，也是確保區域和平的最重要資產。

朱立倫表示，蔡總統國慶演說中指出，希望兩岸可以開始交流、找一些對話方式；朱立倫說，他很好奇，國民黨最近去交流去對話，就被蔡總統說成是去賣台、去投敵，真不知道民進黨是甚麼標準？國民黨去看看台胞、台生、台商，這哪裡有錯。

朱立倫說，那蔡總統今天又反過來說，趕快可以去交流，你要對話如何對話，請蔡總統提出方法來，不要空喊口號。

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