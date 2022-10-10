跟騷種類百百種 保全抄資料「洩慾」遭法辦

新北警婦幼隊統計今年4月起跟蹤騷擾法實施來，跟騷犯行態樣，赫見陌生關係跟蹤比例近6成，但透過跟騷法，遏止跟騷歪風，也讓被害人得以喘息。（警方提供）

2022/10/10 14:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕跟蹤騷擾防制法從今年6月1日上路已滿4個月，新北市警方受理186件跟騷案件統計，分析後赫見陌生人跟騷案件中最多，占58.6%，更有樓管保全從訪客名單上網搜尋臉書騷擾；另外也有無聊男子多次利用搭乘電梯向女子索取臉書及Line，令人不堪其擾，但這些下場都是吃上跟騷罪的官司，警方也呼籲，過度追求就是一種騷擾，在跟騷法上路後，這些行為都是法律禁止。

新北市婦幼警察隊統計，從6月1日跟騷法上路後，新北市一共受理了186件的跟騷案，這當中一般關係的跟騷佔了109件（58.6%），家庭暴力跟騷佔了77件（41.4%），其中行為人以男性154人（82.8%）居多，被害人則以女性160人（86%）最多。

跟騷行為種類分析，以通訊騷擾117件（24.08%）最多，其次為盯哨尾隨108件（22.22%），再其次為監視觀察92件（18.93%），至於觸犯跟騷法後的書面告誡核發情形，在186件跟騷案中一共核發146件書面告誡，當中有14件表示異議，其中11件維持原案，3件有理由撤銷書面告誡。至於在跟騷保護令核發情形，由警方協助聲請共有6案，依職權聲請有3案，保護令核發後也禁止相對人遠離特定場所及查閱被害人戶籍資料等作為。

新北市警婦幼隊長林子翔表示，從過去受理的跟騷案中，發現竟有社區保全人員，利用訪客需登記進入社區名義，偷偷查閱女訪客的姓名，再查詢被害人臉書資訊，這名長相姣好的女業務員回到家後，臉書竟然收到陌生人的私訊，內容極盡猥褻不堪，對方還說已用臉書照片做出「不雅舉動」洩慾，令被害人相當傻眼及害怕，於是到警局提告跟騷罪及性騷擾申訴等罪。

此外，也有一名長相甜美的OL，在公司大樓搭乘電梯時，遭行為人搭訕索取臉書及Line等資料，更多次埋伏尾隨在被害人出沒地點，佯裝巧遇，讓被害人相當驚恐害怕，於是向警方報案，員警查出對方身分後也核發書面告誡書。

另外也有被害人與行為人已經分手多年，對方仍執意要求復合，多次尾隨跟蹤被害人到公司，甚至在住家樓下盯哨，要看對方是否另結新歡，種種離譜的行徑，讓員警也覺得不可思議!

警方也呼籲，民眾遇到跟騷的犯罪行為，千萬不要隱忍姑息，要立刻報警求助，即便是已分手的男女朋友或是已離異的夫妻，都符合跟騷法保護的範疇，而遇到陌生人跟騷，員警也提醒女性朋友，當下除立刻報警外，也能前往一旁的便利商店向店家求助，更可隨身自備防狼辣椒水等防身小道具，都可作為自保工具。

新北警婦幼隊統計今年4月起跟蹤騷擾法實施來，跟騷犯行態樣，赫見陌生關係跟蹤比例近6成，但透過跟騷法，遏止跟騷歪風，也讓被害人得以喘息。（警方提供）

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